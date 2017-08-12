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Spor

Felipe Melo'ya Süper Lig'den talip

34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2011-15 sezonları arasında Galatasaray forması giymişti

12 Ağustos 2017 14:37

Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor, bir dönem Galatasaray'da oynayan Felipe Melo'ya teklif yaptı. Aly Cissokho'yu transfer eden ve Trabzonspor'dan Aytaç Kara'yı kiralık olarak renklerine bağlayan sarı-kırmızılı ekipte yeni hedef Melo...

Sabah’ta yer alan habere göre; İki yıllık sözleşme önerisi alan Melo sarı-kırmızılı yetkililerden düşünmek için süre istedi. Malatyaspor taraftarının sosyal medyadan Melo’ya gelmesi için baskı yapması bekleniyor.

2011-15 arası Galatasaray’da top koşturan Melo kazandığı 3 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa ile Türkiye’de en çok kupa kazanan Brezilyalı oyuncu konumunda.

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