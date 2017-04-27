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Spor

Felipe Melo, maçtan sonra rakibini yumrukladı

Olayların ardından iki kulübün de ceza alması bekleniyor

27 Nisan 2017 14:15

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Libertadores Kupası'nda rakibini yumrukladı.

Akşam'da yer alan habere göre Palmeiras'ın 3-2 kazandığı Penarol maçının son düdüğüyle birlikte saha bir anda savaş alanına döndü. İki takım futbolcuları birbirleriyle tartışırken Penarol forması giyen futbolcular, Felipe Melo'yu kovalamaya başladı. Bir Penarol'lu futbolcunun, Brezilyalı yıldıza yumruk attığı fark edilince olaylar iyiden iyiye alevlendi. Palmeiras'lı oyuncular, takım arkadaşları Melo'yu olay yerinden uzaklaştırmak için uğraş verirken güvenlik güçlerinin olayları yatıştırmakta yetersiz kaldığı dikkatleri çekti.

Futbolcunun sözleri nedeniyle tartışma yaşandığı tahmin ediliyor

Felipe Melo, sezon başında "Eğer kazanmam için Uruguaylılara tokat atmam gerekiyorsa, bunu yaparım" ifadelerini kullanmıştı. Uruguay ekibinin futbolcularının, bu sözler nedeniyle Melo'yla tartışma yaşadığı tahmin ediliyor.

Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatan Palmeiras, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Olayların ardından iki kulübün de ceza alması bekleniyor. 

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Felipe MeloUruguayGalatasarayLibertadores KupasıPalmeirasPenarol

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