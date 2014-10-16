Melo: Türkiye'de insanlar Allah'tan korkuyor, ama yalan yazmaktan korkmuyor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Felipe Melo, "Fenerbahçeli oyuncular Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e yönelik bir açıklamam olmadı. Derbiden önce ne rakibimiz, ne de rakibimizde yer alan bir futbolcu hakkında konuşmadım. Basında yalan haberler çıkıyor. Türkiye'de insanlar Allah'tan korkuyor, ama yalan yazmaktan korkmuyor. Kimseyle herhangi bir sorunum yok" dedi.

'Galatasaray'a saygı duymak zorundalar'

Radikal'de yer alan habere göre, Melo, "Her zaman önceliğim işim ve ailem. Geceleri dışarı çıkmak bana göre değil. Böyle olsa 4 sene boyunca bu tip haberler çıkardı. Basına sesleniyorum, Galatasaray armasına saygı duymak zorundalar. Burası başka camialara benzemez. Burası küçük bir kulüp değil, dünyanın sayılı kulüplerinden birisi. Basın mensupları Galatasaray'a saygı duyacak" diye konuştu.

'Taraftarımıza ihtiyacımız var'

Felipe Melo, "Taraftarlarımıza her maçta ihtiyacımız var. Eskişehirspor maçında tarafsız oynadık ve beraberlikle bitti. Bize destek verdikleri sürece kendimizi daha güçlü hissediyoruz, sahada bir kişi fazla oluyoruz. Derbi maçlarla ilgili unutamadığım iki anım var. İlki Kadıköy'de yaşadığımız şampiyonluk, ikincisi Fenerbahçe 'ye karşı attığım gol" ifadelerini kullandı.