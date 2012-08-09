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Spor

Hakan Şükür'den Melo'yu karşılayan taraftara tepki

Melo'yu karşılayan Galatasaraylı taraftarları Hakan Şükür'ün tepkisiyle karşılaştı

09 Ağustos 2012 20:55

AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, İstanbul'a gelen Brezilyalı oyuncu Felipe Melo'nun Galatasaraylı taraftarlar tarafından karşılanmasına tepki gösterdi.

İtalya’nın Juventus kulübünden oynayan ve Galatasaray'ın kiralık olarak transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu Felipe Melo, İstanbul’a geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon Galatasaray forması altında kiralık olarak 36 lig maçında oynayıp, 12 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu kardeşi ile birlikte İstanbul'a geldi.

Brezilyalı futbolcu Melo, Atatürk Havalimanı’nda yaklaşık 40-50 kişilik sarı-kırmızılı taraftar grubunca coşkuyla karşılandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, Galatasaray'ın 1 sezon daha kiraladığı Felipe Melo'nun, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından karşılanmasına tepki gösterdi.
 
Hakan Şükür Brezilyalı futbolcuya uzun süre tezahürat yapan ve sevgi gösterisinde bulunan taraftarlara Twitter'da "Çok değerli arkadaşlar, milyonlarca Euro verdiğimiz oyuncuları limanlarda karşılamak beni çok üzüyor. Futbolculara tabii ki hakettıği değeri stadyumlarda verelim, ama bu karşılamalar hoş olmuyor" diye yazdı.

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