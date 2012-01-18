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Spor

Felipe Melo: Galatasaray'da çok mutluyum İSTANBUL (A.A)

18 Ocak 2012 22:15

-Felipe Melo: Galatasaray'da çok mutluyum İSTANBUL (A.A) - 18.01.2012 - Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Felipe Melo, sarı-kırmızılı kulüpte çok mutlu olduğunu ve kulüpte kalmayı istediğini söyledi.  Brezilyalı oyuncu, Galatasaray Tv'ye yaptığı, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamasında, son dönemde transfer konularında çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Paris Saint Germain, Milan gibi önemli kulüplerden gelen teklifleri reddederek, Galatasaray'a kiralık olarak geldiğini belirten Melo, sözlerini şöyle sürdürdü:  ''Bu risk kiralık gelmek için alınmaz. Ben Galatasaray'da çok mutluyum ve ailem de çok mutlu. O yüzden burada kalmak istiyorum. Şu an tabii ki transfer dönemi olduğundan birçok spekülasyon çıkıyor, birçok şey yazılıyor. Bunlar normal, olabilir, ama kesinlikle benim verdiğim bir demeç, benim verdiğim bir röportaj yok. Bu söylentiler kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Benim şu anda tek söylediğim şey Galatasaray'da kalmak. Tabii ki bu tamamen benim elimde olan bir şey de değil. Hocamın ve yönetimin alacağı bir karar olacak ancak ben Galatasaray'da mutluyum ve burada kalmak istiyorum.'' Taraftarlardan bu konuda rahat olmalarını isteyen Melo, ''Son günlerde benim adıma, başka yerlere transfer olacağım hakkında yazılan haberler var. Bunlar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Benim aklım tamamen Galatasaray'da. Uzun yıllar Galatasaray'da kalıp başarılara imza atmak istiyorum. Ailem de çok mutlu, onlar da burada kalmak istiyorlar. O yüzden Galatasaray taraftarı çıkan haberlere kesinlikle inanmasınlar. Ben bu haberleri twitter'dan da yalanladım. Kimse merak etmesin ben kesinlikle bu tip beyanatlarda bulunmadım. Tek amacım Galatasaray'da kalmak. Taraftara son olarak da şunu söylemek istiyorum: Facebook hesabımı kapattım. Yeni bir hesap açacağım. Twitter hesabımdan bu konuları paylaşacağım'' ifadelerini kullandı.

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