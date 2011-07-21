T24 - Sarı kırmızılı yönetim, Cambiasso’dan olumlu yanıt alamayınca Fatih Terim’in onay verdiği Juventus'un sambacısı Felipe Melo'nun menajeriyle temasa geçti. Görüşmelerden sonra yıllık 2.5 milyon Euro’ya anlaşıldı. Juventus’un 25 milyon Euro’ya Fiorentina’dan transfer ettiği ve geçen sezon bekleneni veremeyen Felipe Melo, Galatasaray’da...



Teknik direktör Fatih Terim’in Trabzonspor’dan alınan milli oyuncu Selçuk İnan’ın yanına üst düzey bir ön libero istemesi sonrası rotayı İnter’in yıldızı Esteban Cambiasso’ya çeviren sarı kırmızılı yönetim, Arjantinli’den beklenen olumlu yanıtı alamayınca, Brezilya Milli Takımı’nın başarılı oyucusu Melo ile temasa geçti. Sarı kırmızlı yöneticilerin 28 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüştüğü, futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. İtalyan devinden ayrılmak istediğini belirten sambacı bu teklife ‘evet’ dedi ve Cimbom’un ön libero sıkıntısı da bitti.



Brezilyalı yıldızın menajeri Jose Rodriguez Baster’in önceki gün İstanbul’a gelerek, Galatasaraylı yöneticilerle görüşme yaptığı ve Felipe Melo’nun sözleşmesinin detayları hakkında konuştukları öğrenildi.



Galatasaray Kulübü, ön libero sorununu bitirirken, sağ bek için de 1 haftadır temaslarını sürdürüyor. Bu bölge için en kuvvetli aday İngiliz devi Arsenal’de forma giyen Emmanuel Eboue. Teknik direktör Arsene Wenger’in istemediği, İmparator’un ise onay verdiği 28 yaşındaki oyuncunun transferi için olumlu adımlar da atılmaya başlandı.

Eboue ile transfer biter



2014 yılına kadar İngiliz kulübüyle sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu için Arsenal Kulübü, 6 milyon Euro bonservis ücreti istiyor. Başkan Ünal Aysal’ın ekibi ise bu rakamı 4.5 milyon Euro’ya indirmeye çalışıyor. Eğer Emmanuel Eboue sarı kırmızılı renklere bağlanırsa, Cimbom transfer defterini kapatacak.

‘Altın Bidon’ seçilmişti



İtalya Serie A’da her yıl beklentileri en kötü şekilde karşılayan oyuncuya verilen Altın Bidon (Bidone d’oro) ödülü 2009 senesinde Juventus forması giyen Felipe Melo’ya verilmişti. Melo 2009-2010 sezonunun başında Fiorentina’dan Juventus’a tam 25 milyon Euro’ya transfer edilmiş ve bekleneni bir türlü verememişti.

