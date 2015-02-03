Felipe Melo: Bursaspor maçında penaltıyı Emre Çolak’ın atmasına izin verdim çünkü…

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, Emre Çolak'ın sarı-kırmızılı takımın geleceği olduğuna inandığını söyledi. Melo, "Ligdeki 100. maçı olduğu için ona ödül vermek istedim. Benim için Emre Çolak, Galatasaray'ın geleceğidir” dedi.

Felipe Melo, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bulunan GS Store mağazasında eşi Roberta Melo ile çocukları Dai, Like, Linyker ve Pietra'yla birlikte alışveriş yaptı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, alışveriş sonrası açıklamada bulunan Brezilyalı futbolcu, spor toto Süper Lig'de oynanan Bursaspor maçında penaltıyı atmasına izin verdiği Emre Çolak'a övgüde bulundu. Emre Çolak'ın iyi bir futbolcu olduğunu kaydeden Melo, "Ligdeki 100. maçı olduğu için ona ödül vermek istedim. Benim için Emre Çolak, Galatasaray'ın geleceğidir. Galatasaray'a geldiğimde, Avrupa da hiç yaşamadığım ve Florya'da öğrendiğim en önemli şey, nesilden nesle geçen bir sevgi bağı, takımdaşlık ruhu ve kültürü olması. Galatasaray'da hizmet sadece pas vermek, gol atmak değil, alttan yetişen gençlere örnek olup destek vermektir" ifadelerini kullandı.

Melo, ailesinin de Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek, "Eşim, 3 oğlum ve 1 kızım çok iyi Galatasaraylılar. Onların içlerinde beslediği Galatasaray sevgisi ile gurur duyuyorum. Çocuklarımın hepsi Metin Oktay'ın kim olduğunu, Galatasaray'daki önemini ve ruhunun ne ifade ettiğini biliyor. Merak edip bana sordular, ben de onlara Metin Oktay gibi büyük bir efsaneyi anlattım. Metin Oktay iyi bir insan olmak için de iyi bir figür ve gerçek bir kahramandır" şeklinde konuştu.