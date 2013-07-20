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Spor

Felipe Melo 3 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray, Felipe Melo transferinde mutlu sona nihayet ulaştı. Sarı kırmızılı ekip, daha önce kiralık olarak oynayan Brezilyalı oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

20 Temmuz 2013 16:01

 

Galatasaray Kulübü, 2 sezondur kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, bu transfer için İtalyan ekibi Juventus’a 3 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli, Melo'ya da her sezon için 3 milyon 100 bin Euro sabit ücret ve maç başı 25 bin Euro ödeyecek.

 

3 yıllığına Galatasaray’da

 

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada; "Juventus profesyonel futbolcularından Felipe Melo de Carvalho ile 2013-2014 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.750.000 Euro bonservis bedeli ödenecektir.  Futbolcuya ise, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarının her biri için 3.100.000 Euro sabit transfer ücreti ve 25.000 Euro maç başı ücreti ödenecektir" denildi.

 

2 sezonda da şampiyon

 

Geride kalan 2 sezonda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Felipe Melo, Spor Toto Süper Lig'de toplamda 63 karşılaşmaya çıktı ve 13 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 2 sezonda şampiyonluk sevinci yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 9 karşılaşmada görev yaptı.

 

 

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