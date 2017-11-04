Felipe Massa Formula 1'e veda ediyor

Formula 1 takımlarından Williams'ın Brezilyalı pilotu Felipe Massa, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.

Geçen yıl pistlere veda eden ancak Valtteri Bottas'ın Mercedes'e transfer olmasıyla zorda kalan Williams'ın davetini geri çevirmeyen 36 yaşındaki Massa, gazetecilere yaptığı açıklamada emeklilik kararının bu kez kesin olduğunu söyledi.

Williams'a yardımcı olmak için planlarını ertelediğini belirten Massa, takımıyla harika bir dört yıl geçirdiğini ve iki yarış sonra sezonun sona ermesiyle kendisinin de kariyerini noktalayacağını kaydetti.

15 yıllık Formula 1 kariyerinde 11 yarış kazanan Massa 41 kez de podyuma çıkma başarısını gösterdi.