Felipe Massa, antrenmanlara yeniden başlıyor

Macaristan Grand Prix'si öncesindeki sıralama turlarında kaza yaparak, pistlerden bir süre uzak kalan Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa, antrenmanlara yeniden başlayacak.

Ferrari takımının patronu Stefano Domenicali, Macaristan'daki kaza sonrasında hızla iyileşme gösteren Massa'nın, geçen haftalarda ''gokart'' ile yaptığı antrenmanlarda çok iyi performans sergilediğini söyledi.

Brezilyalı pilotun, Formula 1 aracıyla da test antrenmanlarına başlamaya hazır olduğunu ifade eden Domenicali, Massa'nın sezonun son grand prix'si Abu Dabi'de yarışmasını ümit ettiğini söyledi.

Massa'nın, Ferrari'nin 2007 model aracıyla yapacağı antrenmanlarda, doktorların da hazır bulunacağı kaydedildi.