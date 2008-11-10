Feldkamp'ı aratıyor



Geçtiğimiz sezon 34 maçta 3 mağlubiyet alan Galatasaray, bu sezon 3. yenilgisini henüz 10. haftada aldı. Geçtiğimiz sezon 10. haftada 24 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, bu sezon 17 puanda kaldı.



Fenerbahçe'ye derbi maçta 4-1 yenilen Galatasaray, 10. hafta itibariyle, geçtiğimiz sezonki yenilgi sayısına ulaşarak kötü bir performans sergiledi.



2007-2008 sezonunda teknik direktör Karl Heinz Feldkamp yönetiminde Galatasaray, 34 maçta toplam 3 mağlubiyet alırken, Michael Skibbe idaresindeki ''Cim bom'' ise henüz 10. karşılaşmada 3 kez sahadan yenilgiyle ayrılarak aynı sayıya ulaştı.





GEÇTİĞİMİZ SEZON LİDERDİLER



Feldkamp yönetimindeki Galatasaray, geçtiğimiz sezon ligin 10. haftasında lider durumda bulunurken, bu sezon ise sarı-kırmızılılar 5. sırada yer alabildi.



Feldkamp'ın idaresinde 10. haftada ''Cim bom'', 7 galibiyet, 3 beraberlik alıp toplam 24 puan toplarken, Skibbe'li Galatasaray ise bu sezon 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 de yenilgi alıp ancak 17 puana ulaşabildi.



14. HACETTEPE'DEN FAZLA GOL YEDİLER



Galatasaray, bu sezon 10. haftada kalesinde 15 gol görürken, ligde küme düşme potasında bulunan (16. sırada) Hacettepe'den (14) daha fazla gol yedi.



Geçtiğimiz sezonun şampiyonu, bu sezon 10. hafta sonunda ligde 11. sırada bulunan Eskişehirspor (14) ve 12. sırada yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan da (14) fazla gol yedi.



Galatasaray geçen sezon 34 maçta toplam 23 gol yerken, bu sezon henüz 10. haftada 15 golle bu sayıya yaklaştı.

