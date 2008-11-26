Feldkamp yeniden Aslan'da



Galatasaray Kulübü, geçen sezon sarı-kırmızılı takımı çalıştıran Alman teknik direktör Karl Heniz Feldkamp'ı, teknik danışmanlığa getirdi.





Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Galatasaray Kulübü'nde 1992-1993 ile 2007-2008 sezonlarında teknik direktörlük, 1993-1994 sezonunda ise teknik danışmanlık yapan Karl Heinz Feldkamp, 27 Kasım 2008-27 Mayıs 2009 döneminde teknik danışman olarak görev yapacaktır'' denildi.



Feldkamp bir süredir Galatasaray'ın UEFA Kupası'ndaki rakiplerini izleyerek teknik direktör Michael Skibbe'ye rapor sunuyordu.

