-FELÇLİLERE "NEFES" MÜJDESİ WASHINGTON (A.A) - 27.07.2010 - Felçliler, "nefesleriyle" yazabilecek, tekerlekli sandalye sürebilecek ve internette sörf yapabilecek. İsrail'deki Weizmann Enstitüsünden Noam Sobel ve ekibi, burundan nefes alış ve verişinin basıncıyla çalışan bir cihaz geliştirdi. Sobel, damağın kemiksiz ve yumuşak arka bölümünün beyindeki sinirler tarafından denetlendiğini ve bu bölümün ağır yaralanmalarda dahi zarar görmeden kalabildiğini belirterek, felçlilerin, göz kırparak iletişim kurabildiğini çünkü gözün de beyindeki sinirlere bağlı olduğunu hatırlattı. Hastanelerde oksijen vermek için kullanılan hortuma benzeyen cihaz, burun deliğinin girişine yerleştiriliyor ve basıncı ölçüyor. Basınç değerleri sensörler sayesinde bir bilgisayara iletiliyor. Sinyaller özel bir yazılım yardımıyla eyleme dönüştürülüyor. Önce 36 sağlıklı gönüllünün katıldığı araştırmada, bu kişilerin nefeslerini kullanarak bilgisayarda oyun oynayabildikleri ve yazabildikleri görüldü. Bilim adamları daha sonra cihazı felçli hastalara denetti. 7 ay önce felç geçiren ve göz kırpmalarını kontrol edemeyen 51 yaşındaki kadının bu cihaz sayesinde yazı yazmaya başladığı görüldü. El ve ayaklarını kullanamayan 63 yaşındaki felçli bir kadın, 10 yıl sonra bu cihaz sayesinde bir mektup yazabildi, aletten elektronik posta yollamak ve internette sörf yapmak için yararlandı.