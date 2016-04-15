Felçli hasta, beyin çipiyle yürümeye başladı

Dünyada ilk defa her iki kolu ve her iki bacağı felçli bir kişi, beynine yerleştirilen çip sayesinde parmaklarını yeniden oynatabildi.Araştırmacılar yeni keşfedilen teknolojinin felç geçiren veya beyninde hasar oluşan milyonlarca kişiye yardımcı olacağını umuyor.

BBC'nin haberine göre, ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan Ian Burkhart (24), parmaklarının her birini ayrı ayrı oynatarak bilgisayar oyunu olarak tasarlanan gitarı çalabildi. Burkhart'a yerleştirilen çip beyin sinyallerini okuyabiliyor. Sinyaller bir bilgisayar tarafından okunuyor ve hareket kabiliyeti sağlayabilmek için kasları elektrikle uyarıyor. Araştırmacılar bu teknolojinin felç geçiren veya beyninde hasar oluşan milyonlarca kişiye yardımcı olacağını umuyor.

Habere göre, Ian Burkhart 6 yıl önce kullandığı otomobille geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Omuriliğinde oluşan hasar, beynin yolladığı mesajların vücudunun geri kalan kısmına ulaşmasını engelledi ve dirseklerinden aşağısı felç oldu. Burkhart'ı beyninin içine yerleştirilen sensör, motor korteksindeki yüzlerce sinir hücresinin faaliyetlerini okuyabiliyor.

Bu gelişmiş bilgisayar programına, Burkhart'ın beynindeki sayısız sinyali anlamayı öğretmek de saatler sürdü. Gencin koluna 130 elektrot astarı bulunan bir uyarıcı kolluk takıldı. Bu kolluk, uyarmanın yanı sıra sağ kolundaki farklı kasların da kasılmasını sağladı. Ian, eliyle büyük objeleri kavrayıp hareket ettirebiliyor, bir bardak içindeki sıvıyı boşaltabiliyor ve hatta kredi kartını makineden geçirebiliyor.

"Çok hafife almışım"

BBC'ye konuşan Ian Burkhart, sürecin ilk aşamalarını, 'kendisini tamamen zihinsel olarak yoran ve bitkin bırakan 7 saatlik bir sınav süresine' benzetti. Burkhart, "Her bir hareketi gerçekten bölmeniz ve hareketleri daha konsantre bir şekilde düşünmeniz gerekiyor. Ömrünün ilk 19 yılında hareket etmenin değerini çok hafife almışım" dedi.



Burkhart'ın beynine çip yerleştiren beyin cerrahı Doktor Ali Rezai ise, "Ian'ın bu teknolojiyle ilerleme sağlamasına çok sevindik. Bu gerçekten ileride çoğu hasta için de ümit verici. Bu teknoloji, omurilik rahatsızlıkları olan veya travmatik beyin hasarı, felci olan hastalara yardımcı olabilmek, onların daha bağımsız ve daha fonksiyonel olabilmeleri için olgunlaşıyor, gelişiyor" diye konuştu. Araştırma sonuçları Nature dergisinde yayınlandı.