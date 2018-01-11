Felçli babasını bagajında taşıdığı otomobille kaza yaptı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, felç olan babası Satılmış Özkan\'ı (77) hastaneye götüren Melih Özkan\'nın kullandığı otomobil ile Fikri Sezer İyilik\'in otomobili kavşakta çarpıştı. Kazada Fikri Sezer İyilik yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İzzet Baysal Mahallesi Çakmaklar Caddesi\'nde meydana geldi. Melih Özkan yönetimindeki 14 FJ 908 plakalı otomobil ile Fikri Sezer İyilik yönetimindeki 34 ACK 020 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Fikri Sezer İyilik kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'nde tedavi altına alındı. Melih Özkan ve hastaneye götürdüğü felçli babası Satılmış Özkan kazadan yara almadan kurtuldu. Yaşlı adam, MKE ve sağlık ekipleri tarafından otomobilin bagajından çıkarıldı. Ambulansa alınan Satılmış Özkan, hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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