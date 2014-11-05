Felç olan tersane işçisi hukuk savaşını kazandı

Tersane işçisi Şaban Öztürk, tersaneye beton getiren bir firmaya ait beton pompasının patlaması nedeniyle 7 metre yükseklikteki inşaattan düştüğünü söyledi.

DHA'nın haberine göre, kazada omuriliğinin kırıldığını ve belden aşağısının felçli kaldığını açıklayan Öztürk, "Bacaklarımdan sakat kaldım. Her iki bacağımı kullanamıyorum. Kaza geçirdiğim tarihten beri özürlüyüm" dedi.

Öztürk, 2009 yılında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu, Kocaeli 4. İş Mahkemesi'nde kazanın meydana gelmesinde kusuru olan işverenler aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açıldığını bildirdi.

Genç yaşta sakat kaldığını, çok zor günler geçirdiğini dile getiren Öztürk, "Yapmış olduğum bu hukuk mücadelesi sonucunda mahkeme tarafından 725 bin lira maddi tazminat ve 100 bin lira manevi tazminat olmak üzere toplam 825 bin tazminata karar verildi. Yargıtay'ın onama kararından sonra dava açtığım firma tarafından bana faizleriyle toplam 1 milyon 650 bin lira tazminat ödendi" ifadesini kullandı.

Şaban Öztürk, almış olduğu tazminatın sağlığını geri getirmeyeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak bundan sonraki yaşamımı kolaylaştırmaya katkı sağlayacaktır. Uzun süredir vermiş olduğum hukuk mücadelesi sonucunda aldığım tazminattan dolayı çok sevinçliyim.

Bu tazminat kararını veren Kocaeli İş Mahkemesi'ne, Yargıtay'a, avukatıma ve Türk adaletine çok teşekkür ediyorum.

Kaza olmaması, işçilerin ölmemesi ve özürlü olmamaları için işverenlerin daha dikkatli olması gerekir. İşverenlerin sırf maliyetlerin fazlalığı nedeniyle iş güvenliği önlemlerini almaktan kaçınmamaları gerekir. Aksi takdirde, işverenler dava sonunda daha fazla tazminatla karşı karşıya kalabilirler."