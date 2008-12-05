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Felç bırakan polis burun da kırmış

Kimlik sorduğu için avukat Öz'ün burnunu kıran polis Okumuş’un, 1 yıl sonra Kırbaş’ı boynundan silahla vurarak felç eden kişi olduğu ortaya çıktı.

05 Aralık 2008 02:00

Moda sahilinde polise kimlik sorduğu için dövüldüğü iddia edilen avukat Muammer Öz’ün burnunu kıran polis Bülent Okumuş’un, 1 yıl sonra da aynı yerde Yasin Kırbaş’ı (19) boynundan silahla vurarak felç eden kişi olduğu ortaya çıktı.

Öz’ün, ısrarlı araştırması bir gerçeği ortaya çıkardı. Kadıköy Adliyesi’nde açılan ve halen 4 ayrı dava olarak süren 2 ayrı olayda Okumuş’un ismine ulaşıldı.
Öz ile Okumuş arasında, 29 Temmuz 2007’de meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: “Okumuş ve Uğur Yıldırım, Moda sahilinde dolaşan Öz’ün yanına giderek kimlik sordu. Öz, kimlik göstermek yerine o sırada çalan telefonuna cevap verdi. Görüşmesi bittikten sonra ‘Daha kibar olabilirsiniz, önce siz kimliklerinizi gösterin’ diyen Öz’e polisler küfrederek saldırdı. Burnu kırılan Öz, gözaltına alındı. Öz hakkında, “polise mukavemet ve hakaret”ten dava açıldı. Bu olaydan 1 yıl sonra Moda sahilinde Kırbaş ve iki arkadaşının Okumuş’la arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü. Okumuş, Kırbaç’ı boynundan vurdu ve felç olmasına neden oldu. Okumuş, “Sigara istedi, vermeyince beni gasp etmeye kalkıştı” diyerek kendisini savunmuştu.


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