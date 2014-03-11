Felaketten üç yıl sonra...



Japonya’nın kanser uzmanları için zor anlar… Şubat ayının ortasında yapılan bir basın toplantısında, Fukuşima Tıp Fakültesi profesörlerinden Shinichi Suzuki, kazanın sağlık üzerindeki sonradan ortaya çıkan etkilerine dair soruyu şöyle yanıtladı: “Bizim kesinlikle bilgileri gizlemek gibi bir amacımız yok. Biz ciddi veri analizi neticesinde elde ettiğimiz bulguları yayınlayan bilim adamlarıyız. Aksi takdirde veri güvenliği ve mağdurların duygularını göz önünde bulundurmamız gerekir.”

Ancak kazanın mağdurlarının çoğu için bu sözler alay edilmekle eşdeğer. Herkes, radyasyona maruz kalmanın kansere yol açabileceğini biliyor. Radyasyon sızıntısının ardından özellikle kan kanseri ve tiroid kanseri vakalarına rastlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün bir yıl önce açıkladığı bir rapora göre, santralin 20 ila 50 kilometre çapında yaşayan kadınlarda ve çocuklarda tiroid kanserine yakalanma riski yükseldi; kaza anında 1 yaşında olan kız çocuklarında bu risk yüzde 70, 20 yaşındaki genç kızlarda ise yüzde 11 dolayında arttı.

Tiroid bezinde farklılık

Japon hükümeti ise iddialara karşılık olarak şu ana kadar hiç kimsenin hayatını kaybetmediğini öne sürüyor. Ne var ki Fukuşima civarındaki öğrencilerin yarısından fazlasının tiroid bezlerinde belirgin farklılıklar tespit edildi. Resmi makamlar, kaza nedeniyle daha kapsamlı inceleme yapıldığı, bu nedenle de daha fazla farklılık saptandığını savunuyor. Geçen yıl sonbahar aylarına kadar 18 çocuğun kansere yakalandığı tespit edilmiş, 26 çocukta ise kanserden şüphelenilmişti. Rakamlar, şu anda Çernobil’le benzer düzeyde. Ancak Çernobil’de kanser vakalarındaki artış kazadan dört yıl sonra başlamıştı. Peki, beklemek mi gerekiyor? Bölgedeki eski belediye başkanlarından Katsutaka Idogawa: “Devlet, resmi mercileri denetleme görevini ihmal ediyor, merciler ise mağdurlarla ilgilenmiyor. Yanlış hikâyeler uyduruyor, bulgularını gizli tutuyorlar. Tıp Fakültesi nasıl oluyor da kaza ile tiroid kanserindeki artışlar arasında bir bağlantı olmadığı sonucuna ulaşabiliyor? Bu tıbbi bir açıklama değil, siyasettir!”

'Net konuşmak için erken'

Kazanın ardından ilk haftalarda yapılan çalışmalar sırasında, reaktörün onarımında çalışan işçiler yüksek düzeyde radyasyona maruz kaldı. 167 işçi birkaç gün içerisinde 100 milisievert, altı işçi 250 milisievert, ikisi ise neredeyse 680 milisievertten fazla radyasyona maruz kalmıştı. İşçiler için öngörülen günlük sınır ise 20 milisievertti. Fukuşima faciasından sonra Japon hükümeti, çalışanlar için bu sınır değeri 250 milisieverte, okula giden öğrenciler ise yılda 20 milisieverte yükseltti. Nagasaki Üniversitesi’nden Tiroid uzmanı Prof. Shunichi Yamashita şunları söylüyor:“Hastalıklarla nükleer kaza arasında bir sebep-sonuç ilişkisi olup olmadığının tartışılması gerekiyor. Net bir açıklama yapmak için henüz erken. Daha fazla inceleme yapılması gerekli.

Psikolojik rahatsızlıklar meydana geldi

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Fukuşima faciasından sonra bölgede depresyon vakalarında da ciddi bir artış gözlendi. Sağlıklı çocuk dünyaya getiremeyeceğini düşünen kadınların büyük bir karamsarlığa kapıldığı, bazılarının intihar ettiği belirtiliyor. Araştırma, çocukların üçte birinde post travmatik rahatsızlıklar görüldüğünü ortaya koyuyor. Resmi verilere göre, geçen üç yıl içerisinde bin 656 kişi aşırı stres, psikolojik rahatsızlık ve intihar nedeniyle hayatını kaybetti.

Nüfusunun üçte ikisi bölgeyi terk eden Hirono semtinde de tuhaf gelişmeler olduğu bildiriliyor. Reaktörde çalışan işçilerin geceleri saldırganlık yaptığı açıklanıyor. Psikologlara göre, bunun nedeni radyasyona maruz kalma korkusu.