Felaketler istifa getiriyor

Dünyada, doğal afet ve kazalar çoğu kez üst düzey yetkililerin istifasıyla sonuçlanıyor

Son zamanlarda istifa getiren vakalardan birkaçı şöyle:

Makedonya’daki Ohri Gölü’nde geçen cumartesi günü 18 kişinin ölümüne neden olan gemi kazası Makedonya Ulaştırma ve İletişim Bakanı Mile Yanakievski’nin istifasına yol açmıştı. 43 yolcu kapasiteli gemiye, gölün karşı tarafında bulunan “Snaum” manastırını ziyaret etmek isteyen 50 kişilik Bulgar turist grubunun da dahil olduğu 74 yolcunun alındığı ve geminin büyük olasılıkla aşırı yükleme sonucu battığı belirtilmişti.

Tayvan’da geçen ay yaklaşık 750 kişinin ölümüne yol açan Morakot tayfununun yol açtığı felakete müdahalede geç kalmakla eleştirilen Başbakan Liu Çao-şiuan geçen pazartesi günü istifa etmişti.

Tonga’da da istifa

Tonga açıklarında geçen ay bir feribotun batması sonucu 2 kişinin ölmesi ve 93 kişinin kaybolmasının ardından Tonga Ulaştırma Bakanı Paul Karalus istifa etmişti. 79 kişi kapasiteli feribotta kaza sırasında 149 kişinin bulunduğu belirlenmişti.

Arjantin’de domuz gribi yüzünden meydana gelen can kaybı haziran ayında 26’ya ulaşmış ve Sağlık Bakanı Graciela Ocana görevinden ayrılmıştı. Ocana’nın, domuz gribi ve daha önceki deng humması salgınıyla ilgili aldığı önlemlerin kabinede bile eleştiri toplamasının ardından istifa ettiği belirtilmişti.

Arnavutluk’ta Savunma Bakanı Fatmir Mediu, 15 Mart 2008 tarihinde başkent Tiran yakınlarında Gerdeci bölgesindeki silah fabrikasında meydana gelen patlamada 26 kişinin ölmesi, 300’e yakın kişinin de yaralanması üzerine istifa etmişti.

ABD’de, 2005’te özellikle New Orleans’ta etkili olan ve yaklaşık 1800 kişinin ölümüne yol açan Katrina Kasırgası’nın ardından Federal Acil Yönetim Ajansı Başkanı Michael Brown, felakete karşı hızla tepki verilmediği gerekçesiyle istifa etmişti.