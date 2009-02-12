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Dünya

Felaketin simgesi oldu

Avustralya'nın güneyini felaket bölgesine çeviren yangında 'Sam' adı verilen koala, yangının doğal yaşam üzerindeki etkisinin simgesi oldu.

12 Şubat 2009 02:00

Avustralya'nın güneyini felaket bölgesine çeviren yangından insanlar kadar doğal yaşam da zarar gördü. 1 milyondan fazla vahşi hayvan ve evcil hayvanın telef olduğu sanılıyor. Avustralya kıtasına özgü bir tür olan koalalar da bu felaketten etkilendi. "Sam" adı verilen koalanın durumu, yangının doğal yaşam üzerindeki etkisinin simgesi oldu.

Koala'ya can suyu - VİDEO

Avustralya'nın güneydoğusundaki Victoria eyaletini cumartesi günü kasıp kavurmaya başlayan çalı yangınında ölü sayısı 200'e yaklaşırken, hayvanlar da çok büyük zarar gördü.

Çeşitli cinslerden, sürüngenlerden, keseli memelilerden ve diğerlerinden yüzbinlerce hayvan öldü.

181 kişinin öldüğü yangında hayvanları kurtarmak için mücadele eden Victoria Yaban Hayatını Koruma ve Acil Müdahale Dairesi Başkanı Neil Morgan, "Durum, hayvanlar için son derece ürkütücü" dedi.

Devlet desteğindeki Victoria Doğa Derneği Başkanı John Rowdon da, "Küçük keseli ayı vombatlar, kualalar ve kanguruların binlercesinin ayaklarının yandığını" söyledi.

Daily Telegraph gazetesi ve Associated Press ajansına göre, yanan hayvanların acısına son vermek için öldürücü iğne yapılıyor veya binlerce hayvan, aylar sürecek zor bir tedavi dönemine sokuluyor.  

Hayvanlar, yangına rağmen yaşam alanlarına geri dönmeye çalışırken, birçok hayvana duman zehirlenmesi tedavisi uygulanıyor.

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