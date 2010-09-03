-FELAKETİN BP'YE MALİYETİ 8 MİLYAR DOLAR LONDRA (A.A) - 03.09.2010 - İngiliz petrol şirketi British Petroleum (BP), ABD'nin Meksika Körfezi kıyılarındaki petrol sızıntısının şirkete maliyetinin 8 milyar doları (6,2 milyar avro) geçtiğini bildirdi. BP'den yapılan açıklamada, 8 milyar doların, kontrol ve temizleme maliyeti, kıyı devletlerine aktarılan paralar, zararın ödenmesi ile sızıntıya neden olan hasarlı kuyu ağzının kapatılması için düzenlenen operasyonları kapsadığı ifade edildi. İngiliz petrol devi, şu ana kadar 19 Temmuzdaki tahminlerinin iki katı harcama yaptıklarını belirtti. Şirket daha önce yaptığı açıklamada, petrol yayılmasının yarattığı kirliliğin temizlenmesi, petrol kuyusunun kapatılması, kirlilikten zarar görenlere tazminat ödenmesi ve hükümetlere para cezası ödenmesi gibi maliyetler için 32,2 milyar dolar karşılık ayırdığını ifade etmişti. BP ayrıca felaketten zarar görenlere ödenecek tazminatlar içinse 20 milyar dolar değerinde fon oluşturulacağını kaydetmişti.