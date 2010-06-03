Felaketin BP'ye maliyeti 37 milyar dolar

T24-



İsviçre merkezli Credit Suisse bankası uzmanlarına göre, BP'nin boru hattında, ABD sularına sızan petrolün akışının durdurulması için düzenlediği her başarısız girişim, şirket için maliyetlerin artmasına neden oluyor.





Fransız gazetesi Les Echos'daki habere göre uzmanlar, petrol sızıntısının BP'ye üç yılda 37 milyar dolara mal olabileceğini vurgularken, denize akan petrolün temizleme maliyetinin 15-23 milyar dolar arasında olabileceğini, hukuki maliyetinin ise 14 milyarı doları bulabileceğini ifade ediyorlar.





BP'nin anlaşmalı olduğu ''Deepwater Horizon'' şirketine ait platformun yangın ve patlamanın ardından battığı 28 Nisan'daki kaza, ABD tarihindeki en büyük çevre felaketine yol açmıştı.

Kuyunun tıkanarak ''öldürülmesinin'' amaçlandığı son yöntem de dün başarısızlıkla sonuçlandı.