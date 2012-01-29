'Felaket Zamanlarının Ardından' Qijika Reş çıktı

Hazal Özvarış
T24- Anarşist radikal politika dergisi Qijika Reş’in “Felaket Zamanlarının Ardından” başlıklı 5. sayısı çıktı. Qijika Reş Kolektifi üyesi Rawin Sterk’in (İsmail Yıldız) KCK operasyonları kapsamında tutuklanması nedeniyle yayım hayatına eksik devam eden dergide, Van depreminden Uludere katliamına, toplu mezarlardan demokratik özerkliğe birçok konu ele alındı.
Anarşist radikal politika dergisi Qijika Reş (Kara Karga) , Eylül 2010’da başlayan yayım hayatına “Felaket Zamanlarının Ardından” başlıklı 5. sayısıyla devam ediyor.
Van merkezli çıkan Qijika Reş, Van depremi sonrasında, ana akım medyada yer bulmayan “alternatif ilişkiler ve dayanışma modeli”ne dikkat çekerken, 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan Uludere Katliamı için “(…) Devletin, bu katliamı da güvenlik politikasının bir münferit kazası olarak görmesi, “33 Kurşun”lara imza atmaya bundan sonrada devam edeceğinin kararlı bir fotoğrafı” değerlendirmesinde bulundu.
Kolektif üyesi ve Fırat Haber Ajansı muhabiri Rawin Sterk’in (İsmail Yıldız) KCK operasyonları kapsamında tutuklanması ardından, derginin girişi yazısında ”Yaşadığı her ortamı bir dostluk divanına, bir yoldaşlık platformuna ve bir öğrenme okuluna dönüştüren İsmail’in bu kuşatılmış yaşamdan da güçlenerek ve özgürlük tutkusu daha da çoğalmış bir şekilde çıkacağından eminiz” dilekleri dile getirildi.
Ön kapaklarında Uludere katliamına ithafen Türk bayrağını insansız hava aracı Heron ve ölü bedenlerle yeniden çizen Qijika Reş, arka kapağını da Rawin Sterk’in fotoğrafına ve 19. Hüseyin Çelebi Şiir Yarışması Kürtçe Şiir Kategorisi Birincilik Ödülü alan “Neçûn Hatî Me” adlı şiirine ayırdı.
Van depreminden toplu mezarlara, PKK’dan demokratik özerkliğe birçok konunun ele alındığı Qijika Reş’in 5. sayısında yayımlanan giriş yazısı için TIKLAYIN
İçindekiler:
005 | Felaket Zamanlarının Ardından...
007 | Anti-Sömürgeci Bir Metin Denemesi – Heyder Bazîd Encü
009 | Nameyek ji bo nîvçezarekî ku wê bê - Rawîn Stêrk
011 | Ortadoğu’da Bir Karşı-Şiddet Pratiği: PKK - Ramazan Kaya
017 | Dıjı serguhartına bajêrên re bajêrên labırentîyê serbıxwe
Kentsel Dönüşümlere Karşı Direnen Labirent-Kentler - Qîra Qijikê
022 | Kayıp Bir Anarşist Kitap Gibi: Komutan Nasır (Faruk Bozkurt) - Samî Görendağ
028 | Mirî çi dibêjin - Guy de Maupassant
031 | Botan Savaşları: Bir Kuşatılmışlığın Anatomisi
Hazırlayan: Rawîn Stêrk Aktaran: Mahir Botan
039 | Kelimelerin Baskısı - Leyla Saral
041 | Özne ve İktidar: İktidarın Halkaları - Xezal N. Karaağar
050 | Dipnotlar, Şerhler: Politikayı Yeniden Tanımlarken (2) - Işık Ergüden
052 | Dar Gelirlinin Travması Olmaz - Turan Keskin
054 | Bir Sonraki Deprem Van’ı Sevip de Kavuşamayanlara Gelsin ya da
Orta Sınıf Bir Van Sakininin Deprem Güncesi - Bilgesu Sümer
065 | Geleceğin Solu - Murray Bookchin
091 | Özgürlükçü Belediyeciliğe Genel Bir Bakış - Murray Bookchin
098 | Ahmet Sezer’le Demokratik Özerklik ve Toplumsal Ekoloji Üzerine Söyleşi
103 | Kapitalist Modernitenin Son’ul Uygarlık Krizi ve Büyük Uygarlık Devrimi - Yasin Bedir
110 | Şiddet Tekeli Karşısında Ahlak ve Vicdan - Ahmet Arslaner
115 | Nev-i Şahsına Münhasır Bir Hristiyan Anarşist: Tolstoy - Alexandre Christiyannopoulos
119 | Hüseyin Kaytan’la Röportaj - Samî Görendağ
126 | Rastiya bazarê, xewna azadiyê - Hüseyin Kaytan / Jiyan Sarya
139 | Brecht’in Boncuğu, Gerçek, Yabancılaşma, Vesaire - Hüseyin Kaytan
144 | Sae’nın Defterinden - Hüseyin Kaytan
148 | Ji rastperestiyê ta helbestê - Bîra Çîya
150 | Mi bilure viraşte eve morê miyanê xo ra - Vladimir Mayakovsky
154 | Anarşizanlaşan Kürtler: Mağdurun Postkolonyal Şiddeti ve Parçalanmış Özne - Engin Sustam
167 | İktidar Tuzağı Olarak Siyasi Şiddet! - Ömer Faruk
176 | Postmodern Zamanda İmaj ve Görsellik - Ednan Şur
183 | Sürgünde Bir Kadın: Rewşen Bedirxan - Berjin Haki
185 | Aydınlanma, Etik ve Sivil İtaatsizlik - Tarık Aygün
200 | Toplu(m) Mezar - Sami Görendağ
205 | Varlık, Politika ve Gölgeler - Mehmet Oruç
211 | Gösterinin Dayanılmaz Çekiciliği - Deniz İlgin
214 | Şahmaran Amedekar - Ömer Dewran
233 | Varoluşun Trajedisi - Asım Ararat
239 | Sevgili Hayattır! - Ömer Faruk
246 | Zozan Özgökçe’nin Vicdani Ret Açıklaması