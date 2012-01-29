'Felaket Zamanlarının Ardından' Qijika Reş çıktı

Hazal Özvarış



T24- Anarşist radikal politika dergisi Qijika Reş’in “Felaket Zamanlarının Ardından” başlıklı 5. sayısı çıktı. Qijika Reş Kolektifi üyesi Rawin Sterk’in (İsmail Yıldız) KCK operasyonları kapsamında tutuklanması nedeniyle yayım hayatına eksik devam eden dergide, Van depreminden Uludere katliamına, toplu mezarlardan demokratik özerkliğe birçok konu ele alındı.







Anarşist radikal politika dergisi Qijika Reş (Kara Karga) , Eylül 2010’da başlayan yayım hayatına “Felaket Zamanlarının Ardından” başlıklı 5. sayısıyla devam ediyor.



Van merkezli çıkan Qijika Reş, Van depremi sonrasında, ana akım medyada yer bulmayan “alternatif ilişkiler ve dayanışma modeli”ne dikkat çekerken, 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan Uludere Katliamı için “(…) Devletin, bu katliamı da güvenlik politikasının bir münferit kazası olarak görmesi, “33 Kurşun”lara imza atmaya bundan sonrada devam edeceğinin kararlı bir fotoğrafı” değerlendirmesinde bulundu.



Kolektif üyesi ve Fırat Haber Ajansı muhabiri Rawin Sterk’in (İsmail Yıldız) KCK operasyonları kapsamında tutuklanması ardından, derginin girişi yazısında ”Yaşadığı her ortamı bir dostluk divanına, bir yoldaşlık platformuna ve bir öğrenme okuluna dönüştüren İsmail’in bu kuşatılmış yaşamdan da güçlenerek ve özgürlük tutkusu daha da çoğalmış bir şekilde çıkacağından eminiz” dilekleri dile getirildi.



Ön kapaklarında Uludere katliamına ithafen Türk bayrağını insansız hava aracı Heron ve ölü bedenlerle yeniden çizen Qijika Reş, arka kapağını da Rawin Sterk’in fotoğrafına ve 19. Hüseyin Çelebi Şiir Yarışması Kürtçe Şiir Kategorisi Birincilik Ödülü alan “Neçûn Hatî Me” adlı şiirine ayırdı.



Van depreminden toplu mezarlara, PKK’dan demokratik özerkliğe birçok konunun ele alındığı Qijika Reş’in 5. sayısında yayımlanan giriş yazısı için TIKLAYIN





İçindekiler:

005 | Felaket Zamanlarının Ardından...

007 | Anti-Sömürgeci Bir Metin Denemesi – Heyder Bazîd Encü

009 | Nameyek ji bo nîvçezarekî ku wê bê - Rawîn Stêrk

011 | Ortadoğu’da Bir Karşı-Şiddet Pratiği: PKK - Ramazan Kaya

017 | Dıjı serguhartına bajêrên re bajêrên labırentîyê serbıxwe

Kentsel Dönüşümlere Karşı Direnen Labirent-Kentler - Qîra Qijikê

022 | Kayıp Bir Anarşist Kitap Gibi: Komutan Nasır (Faruk Bozkurt) - Samî Görendağ

028 | Mirî çi dibêjin - Guy de Maupassant

031 | Botan Savaşları: Bir Kuşatılmışlığın Anatomisi

Hazırlayan: Rawîn Stêrk Aktaran: Mahir Botan

039 | Kelimelerin Baskısı - Leyla Saral

041 | Özne ve İktidar: İktidarın Halkaları - Xezal N. Karaağar

050 | Dipnotlar, Şerhler: Politikayı Yeniden Tanımlarken (2) - Işık Ergüden

052 | Dar Gelirlinin Travması Olmaz - Turan Keskin

054 | Bir Sonraki Deprem Van’ı Sevip de Kavuşamayanlara Gelsin ya da

Orta Sınıf Bir Van Sakininin Deprem Güncesi - Bilgesu Sümer

065 | Geleceğin Solu - Murray Bookchin

091 | Özgürlükçü Belediyeciliğe Genel Bir Bakış - Murray Bookchin

098 | Ahmet Sezer’le Demokratik Özerklik ve Toplumsal Ekoloji Üzerine Söyleşi

103 | Kapitalist Modernitenin Son’ul Uygarlık Krizi ve Büyük Uygarlık Devrimi - Yasin Bedir

110 | Şiddet Tekeli Karşısında Ahlak ve Vicdan - Ahmet Arslaner

115 | Nev-i Şahsına Münhasır Bir Hristiyan Anarşist: Tolstoy - Alexandre Christiyannopoulos

119 | Hüseyin Kaytan’la Röportaj - Samî Görendağ

126 | Rastiya bazarê, xewna azadiyê - Hüseyin Kaytan / Jiyan Sarya

139 | Brecht’in Boncuğu, Gerçek, Yabancılaşma, Vesaire - Hüseyin Kaytan

144 | Sae’nın Defterinden - Hüseyin Kaytan

148 | Ji rastperestiyê ta helbestê - Bîra Çîya

150 | Mi bilure viraşte eve morê miyanê xo ra - Vladimir Mayakovsky

154 | Anarşizanlaşan Kürtler: Mağdurun Postkolonyal Şiddeti ve Parçalanmış Özne - Engin Sustam

167 | İktidar Tuzağı Olarak Siyasi Şiddet! - Ömer Faruk

176 | Postmodern Zamanda İmaj ve Görsellik - Ednan Şur

183 | Sürgünde Bir Kadın: Rewşen Bedirxan - Berjin Haki

185 | Aydınlanma, Etik ve Sivil İtaatsizlik - Tarık Aygün

200 | Toplu(m) Mezar - Sami Görendağ

205 | Varlık, Politika ve Gölgeler - Mehmet Oruç

211 | Gösterinin Dayanılmaz Çekiciliği - Deniz İlgin

214 | Şahmaran Amedekar - Ömer Dewran

233 | Varoluşun Trajedisi - Asım Ararat

239 | Sevgili Hayattır! - Ömer Faruk

246 | Zozan Özgökçe’nin Vicdani Ret Açıklaması