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Dünya

FELAKET GÜNÜNDE 8 KİŞİ ÖLDÜ MECDAL ŞAMS (A.A)

15 Mayıs 2011 19:30

-FELAKET GÜNÜNDE 8 KİŞİ ÖLDÜ MECDAL ŞAMS (A.A) - 15.05.2011 - Filistinlilerin Nakba (Felaket) günü olarak andığı İsrail'in kuruluş yıldönümü olan bugün, İsrail'in üç sınır bölgesinde çıkan olaylarda 8 kişinin öldüğü bildiriliyor. Görgü tanıkları, İsrail'in Suriye, Lübnan ve Gazze sınırında çıkan olaylarda onlarca kişinin de yaralandığını belirtti. İsrail ve Suriye medyasında yer alan haberlere göre İsrail askerleri üç ayrı yerde kalabalıkların İsrail'e girmesini engellemek için protestocuların üzerine ateş açtı. İsrail ve Suriye medyası İsrail'in ateşinde Golan Tepeleri'nden İsrail'e girmeye çalışan 4 kişinin öldüğünü duyurdu. Görgü tanıkları, yakınlardaki Lübnan sınırında da 4 Filistinlinin İsrail askerlerince öldürüldüğünü ifade etti. İsrail'in güneyinde gerilimin yüksek olduğu Gazze Şeridi sınırında da İsrail askerlerinin ateşinde 60 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

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