-Felaket fırsatçıları fiyatları yükseltti ANTALYA (A.A) - 12.10.2011 - Antalya Toptancı Hali Şube Müdürü Rıza Uysal, Antalya'daki sel felaketini bahane eden bazı satıcıların, pazardaki sebze ve meyveleri olması gerekenin üzerinde fiyatlardan sattığını belirterek, ''Fiyat artışına selden kaynaklı bahane yaratmamak lazım. Sel basan seralarda üretim yok ki fiyatlar artsın'' dedi. Rıza Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da pazar günü yaşanan sel felaketinin seralardaki yaş sebzeleri olumsuz etkilediğini belirterek, ''Ancak üretim amacıyla hazırlanan ve şubatta mahsul alınacak seralara su girdi. Bunlarda henüz ürün yoktu. Bu dönem pazara getirilen ürünler yayla ürünleridir, sahilde üretim çıkmadı. Fiyat artışına selden kaynaklı bahane yaratmamak lazım. Sel basan seralarda üretim yok ki fiyatlar artsın'' diye konuştu. Uysal, yaylada yağmurdan ürünün toplanamaması ve ulaşım problemi nedeniyle hale gelen ürünlerde yüzde 20'lik azalma olduğunu, bunun ise fiyatlara çok az yansıdığını söyledi. Uysal, ''Yağmurun etkisi geçti. Üretici ürününü toplamaya başlayınca fiyatlar olması gereken seviyeye düşer'' dedi. Sebze fiyatlarının pazarda 2-3 kat artmasına anlam veremediğini de ifade eden Uysal, şöyle konuştu: ''Antalya'da sel oldu da üretimi ne kadar etkiledi buna bakmak lazım. Seli bahane edip yüzde 100 zam yapılması anlaşılır gibi değil. Ürünlerde selden kaynaklı fiyat artışı yok, kesinlikle selin zararı üretimle alakalı değil. Selden yeni dikimler etkilendi, bunun da marttaki üretime etkisi olabilir.'' -40-45 bin dekar alan zarar gördü- Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 40-45 bin dekar alanın zarar gördüğünü, 27 köyde hasar olduğunu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün verilerine göre 1200 dekarın üzerinde de seranın selden olumsuz etkilendiğini bildirdi. Pamuk alanlarında selin ardından ciddi hasar oluştuğuna dikkati çeken Çandır, narenciye ve nar bahçeleri ile mısır ekim alanlarının da zarar gördüğünü kaydetti. Hasar gören sera alanının yüzde 60'ının domates olduğunu bildiren Çandır, yağmur yüzünden hasat yapılamaması nedeniyle de narın toplanamadığını belirtti. Erüst Tarım Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erüst de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksu Çayı'nın kenarındaki seraların selden daha çok zarar gördüğünü belirterek, çayın ıslah edilmesi gerektiğini kaydetti. Erüst, başta domates olmak üzere seralardaki ürünlerin zarar görmesinin ileriki günlerde ihracata yansıyacağını bildirdi. -''Pamuk komple gitti''- Erdoğan Ekinci Sebze Meyve Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Ekinci ise, narda büyük zarar olduğunu belirterek, ''Narda yüzde 20 çatlama fazla olacak. Pamuk komple gitti, pamuk tarlaları su altında'' dedi. Gebiz bölgesinde seraların su altında kalmasının şu anda pazardaki fiyat artışına neden olmadığını söyleyen Ekinci, ''Güzlük ekimlerde sıkıtı yok, tek ekimler ise Şubat'ta çıkacak. Sel, ürünlerde fiyat artışına neden değil'' dedi. Bu arada, Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü'nün, sel felaketinin yaşandığı Aksu Çayı kenarındaki taşkınları önlemek için bölgede ıslah çalışması başlatacağı öğrenildi. Aksu Çayı'nın ıslahı projesinin ihalesinin 27 Kasım'da yapılacağı, projenin hayata geçirilmesiyle, çevresinde pek çok sera bulunan çayın taşkınlarından kurtarılacağı bildirildi. -Halden fiyatlar- Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nden edinilen bilgiye göre, domatesin 4 Ekim Salı günü hal satış fiyatı 0,50-1,50 lira arasında değişirken, fırtınanın ardından 11 Ekim Salı günkü hal çıkış fiyatı 0,70-1,90 lira arasında değişti. Nar, 4 Ekim'de 0,50-1,00 lira, 11 Ekim'de 0,50-1,50 lira arasında, portakal 4 Ekim'de 0,70-2,10 lira iken, 11 Ekim'de 1,00-2,50 lira arasında, sivri biber 4 Ekim'de 1,40-3,10 lira iken, 11 Ekim'de 1,50-3,70 lira arasında satışa sunuldu.