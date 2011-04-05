-FELAKATİN BİLANÇOSU 300 MİLYAR DOLAR TOKYO (A.A) - 05.04.2011 - Deprem, tsunami ve nükleer enerji santralinin neden olduğu nükleer krizin Japonya'ya maliyetinin 300 milyar doları bulacağı hesaplanıyor. Fukuşima Daiçi nükleer enerji santralinin reaktörlerindeki soğutma sistemlerinde oluşan arızadan kaynaklanan nükleer kriz kaygı kaynağı olmaya devam ediyor. Japonya'daki nükleer krizle ilgili son gelişmeler şöyle: Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO) nükleer enerji santralinde daha yüksek oranlardaki radyoaktif su için depolama alanı oluşturmak amacıyla cuma gününe kadar santraldaki 11.500 tonluk radyoaktif madde karışmış suyu denize boşaltacağını duyururken, Japon yetkililer, nükleer enerji santrali yakınındaki denizde bulunan radyasyon seviyesinin kabul edilebilir sınırın 4000 kat üstünde bulunduğuna dikkati çekiyor. Rus medyasında çıkan haberlerde Japonya'nın Rusya'dan, Fukuşima Daiçi'deki kirlenmiş sıvı atığı katı hale getirmek amacıyla nükleer denizaltıların devre dışı bırakılmasında kullanılan bir yüzer radyasyon arıtma tesisi talep ettiği belirtildi. TEPCO bugün yaptığı yaptığı açıklamada, yerel hükümetlere, nükleer enerji santrali çevresinden tahliye edilenlere ve nükleer krizden etkilenenlere yardım amacıyla ''taziye parası'' ödemesi uygulamasını başlattığını bildirdi. Öte yandan Japon yetkililer, deprem ve tsunaminin ardından nükleer enerji santrali çevresinde oluşturulan 20 kilometrelik tehlike bölgesinin daha fazla genişletilmeyeceğini duyurdu. Japon Ulusal Polis Ajansı'ndan yapılan açıklamada, ülkede meydana gelen deprem ve tsunami ve daha sonra ortaya çıkan nükleer kriz nedeniyle 12.087 kişinin öldüğünün belirlendiği, 15.552 kişinin akıbetinin ise henüz bilinmediği belirtildi. 167.700 evin elektrikten yoksun bulunduğu ülkede en az 200 bin ev de sudan mahrum durumda. Deprem, tsunami ve nükleer enerji santralinin neden olduğu nükleer krizin Japonya'ya maliyetinin 300 milyar doları bulacağı hesaplanıyor. Japonya'da 1995 yılında meydana gelen Kobe depremin neden olduğu hasarın maliyeti 100 milyar doları bulmuştu. ABD'de 2005 yılında meydana gelen Katrina kasırgası ise 81 milyar dolarlık hasara neden olmuştu.