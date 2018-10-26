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Feke'de araç nehre uçtu: 3 yaralı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Feke ilçesinde Göksu Nehri'ne uçan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

26 Ekim 2018 14:24

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Feke ilçesinde Göksu Nehri\'ne uçan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Feke-Saimbeyli yolunda meydana geldi. Remzi Göçer yönetimindeki 01 JE 725 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Göksu Nehri\'ne uçtu. Kazada, sürücü Remzi Göçer ile araçta bulunan Hürü Göçer ve Hacı Alparslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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