19 Ekim 1995 tarihinde gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun’un gözaltında kaybedilişinin 19. yılında Eşi Hanım Tosun ve çocukları, Taksim Hill Otel’den “Fehmi Tosun’un akıbetini açıklayın, faillerini yargılayın” yazan bir pankart astı. Otel yetkililerinin şikayetçi olmaması üzerine polis gözaltı işlemi yapmadı.

5 çocuk babası olan Fehmi Tosun, 19 Ekim 1995 tarihinde sivil polisler tarafından 34 UD 597 plakalı beyaz Renault araca zorla bindirilerek Avcılar'daki evinin önünden kaçırıldı. Eşi ve çocukları aracın ardından koştu. Tosun onlara "Beni öldürecekler" diye bağırdı. Olay gündüz vakti komşuların gözü önünde gerçekleşti.

Bu tarihten 3 ay önce Fehmi Tosun'un 14 yaşındaki oğlunu gözaltına alan polisler "Babana söyle onu yakaladığımızda cezaevine gidemeyecek, bütün kemiklerini kıracağız" dedi.

Eşi Hanım Tosun ve İHD, tüm yasal yollara başvurdu. Fehmi Tosun'un gözaltına alındığı inkar edildi. 4 yıl sonra gözaltına alınan Tosun'un kardeşine, Terörle Mücadele Şubesi'nde "Seni de ağabeyin gibi öldürelim mi?" denildi.

İç hukuktan sonuç alınamayınca dava AİHM’e taşındı. 17 Eylül 2003 tarihinde, AKP Hükümeti AİHM'de yaptığı savunmada : “Hükümetimiz Fehmi Tosun’un kaybolması olayının meydana gelmesinden dolayı üzgündür. Soruşturmanın eksik yapılmasının AİHS ‘nin 2. Maddesinin ihlalini oluşturduğunu kabul etmektedir.” diyerek Fehmi Tosun’un yaşam hakkının ihlal edildiğini kabul ederek, etkili soruşturmaların yürütülmesini zorunlu kılan talimatları vermeyi taahhüt etti. Bu taahhüdün üzerinden tam 11 yıl geçmesine rağmen hiçbir şey yapılmadı.

Ünlü müzik grubu U2, 1997 yılında çıkardıkları albümlerinin üzerine, “Türkiye’de ‘kaybedilen’ Fehmi Tosun’u hatırlayın” yazmıştı.

2010 yılında İstanbul’da 75 bin kişinin izlediği konserde U2 konserden önce eşi Hanım Tosun'la görüştü. Sahnede Fehmi Tosun’u unutmayın çağrısı yaptı ve Tosun ailesi için diyerek, "Mothers of the Disappeared"i (Kaybedilenlerin Anneleri) adlı şarkıyı söyledi.