-FEHMİ: PATLAMA PETROL İHRACATINI ETKİLEDİ KAHİRE (A.A) - 06.02.2011 - Mısır Petrol Bakanı Semih Fehmi, Kuzey Sina'nın Ariş kentinde petrol boru hattında meydana gelen patlamanın Mısır'ın petrol ihracatını olumsuz etkilediğini söyledi. Mısır devlet televizyonu ERTU-1'in haberine göre Fehmi, boru hattında dün meydana gelen patlamanın ardından, Mısır petrol ve gazının, Ürdün'e gönderilemediğini bunun da gaz ve petrol ihracatının olumsuz etkilenmesi anlamına geleceğini söyledi. Fehmi, maddi kaybın boyutuna ilişkin bir açıklama yapmazken, ERTU-1 televizyonu söz konusu patlamanın sabotaj sonucu meydana geldiğini iddia etti. Patlamanın ardından Mısır'dan İsrail'e gaz akışı da kesilirken, Mısır hükümetinin, boru hattının hızlı bir şekilde onarılması için çalışma başlattığı kaydedildi.