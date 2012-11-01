Fehmi Koru'nun "iki başlılık" yorumu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan karşılıklı açıklamaları ve yaşananları Yeni Şafak gazetesi yazarı fehmi Koru köşesinde \"İki başlılık kötüdür ama çok başlılık iyidir\" başlığıyla yorumladı. Fehmi Koru\'nun yazısı özetle şöyle: Yönetimde iki başlılık olmaz” demişti Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de dün görüşüne katıldı. Herhangi bir işletmeyi yöneten herkes aynı görüşü onaylar zaten: İki başlı yönetimler hüsran getirir. Ancak bu kuralı modern devlete uyguladığımızda farklı bir durumla karşılaşırız. Modern devletlerde iki başlılık olmaz, ama tek başlılık da olmaz... Yetkiler kişiler ve kurumlar arasında paylaştırıldığı için, demokratik modern devlet çok başlı bir yönetime sahiptir. ... ‘Kuvvetler ayrılığı’ sisteminin mantığı budur. İdeal bir sistem midir bu? Kimse bunun ideal sistem olduğunu iddia etmiyor. Churchill’in şakayla karışık “Zaman zaman denenmiş diğer yönetim biçimleri hariç tutulursa demokrasi en kötü yönetim biçimidir” sözü buna işaret ediyor. Her şeye tek kişi karar verse işlerin daha iyi yürüyeceği belki düşünülebilir; ama halkın kendini yönettiği sistemlerde yönetilenler buna razı olmuyor. ... Cumhurbaşkanı bayağı önemli yetkilerle donatılmış bir ‘kişilik’ bizim halen yürürlükte olan anayasal sistemimizde... ABD’deki ‘başkan’ kadar değil hiç kuşkusuz, ancak bazı demokrasilerde olduğu gibi ‘temsili’ bir makamın sahibi de hiç değil. Anayasada yetkileri sayılan kişi ve kurumlar arasında en geniş biçimde yetkilendirilmiş kişidir bizde cumhurbaşkanı... Geçmiş örneklerden biliyoruz; kasıtlı davranmak isterse hükümetin çalışmalarını kilitleyebiliyor bile... En iyisi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan’ın başında bulunduğu hükümet arasındaki gibi ‘uyumlu’ bir yönetimdir. Kıymetini bilelim.