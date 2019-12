Fehmi Koru'dan gurbetçilere El Kaide uyarısı

T24 - Fehmi Koru Yeni Şafak'ta "Taha Kıvanç" mahlasıyla yazdığı köşede, başta Almanya olmak üzere Avrupa'da yaşayan Türk ailelerine çocuklarını radikal İslamcı örgütlerce kandırılmasına karşı uyardı.



9 Ekim 2010



Elimden gelse ve sesimi duyurabileceğimi bilsem, Türkiye'den giderek başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yerleşmiş ailelere, "Şu sıralarda çocuklarınıza mukayyet olun" diye bağırırdım. "Mukayyet olun, Cennet'e gitme vaadiyle onları kandırıp hem kendilerini hem de ülkelerini rezil etmeyi amaçlıyorlar..."



Biz ciddiye almasak da Türkiye'yi ekseni kaymış bir ülke olarak göstermeyi dert edinenler var. Kişiler var, örgütler var, devletler var. Ekseni kaymış, terörün kaynaklandığı, teröristlerin geçiş yolu olarak kullandığı bir ülke görüntüsü vermek için birilerinin aylardan beri hazırlandıkları anlaşılıyor.



Türkiye'yi dünyanın gözünde 'haydut devlet' derekesine düşürmeyi kafaya koyanların en temel malzemesi ise bizim insanlarımız...



Şöyle bir senaryoyu gözünüzün önünde canlandırın: Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir Alman kentinde ve bir camidesiniz. Genç bir insansınız. Karşınıza sizinle aynı yaşlarda biri çıkıyor. Dindar olduğu her halinden belli biri. Sakal-bıyık yerli yerinde, giyim-kuşam eksiksiz ve ağzından bal damlıyor. Söylediği her şey yüreğinizde derin izler bırakıyor. Her dediği doğru...



Ardından sizi varolan duruma isyana çağırıyor ve yolunu da gösteriyor: 'Cihat'...



Veya bir başka senaryo. Şöyle: Avrupa'nın bir kentinde yerleşik aklı bir karış havada, işsiz-güçsüz bir Türk gencisiniz ve her türlü teklife açıksınız... Yanınıza güvenilir biri yaklaşıyor, size parlak veya paralı bir gelecek vaadediyor. "Ne işiniz var burada; esas para sorunlu ülkelerde. Afganistan'da, Pakistan'da, Irak'ta... İstersen sana derhal bir iş ayarlarım" diyor.



Kiminiz 'cihat' aşkına, kiminiz ise 'para kazanma' derdiyle aynı adreste buluşuyorsunuz. Bunun birbirinizi ilk ve son görüşünüz olacağını, biraz sonra tepenize bombalar yağdırılacağını ve dünyanın dört bir tarafındaki gazeteler ve televizyon kanalları tarafından 'Türk teröristler' diye takdim edileceğinizi bilmeksizin...



Dün gazetelere baktığımda zihnim hemen bu iki senaryoyu yazıverdi.



Pakistan'da Predator'ların üzerlerine ölüm yağdırdığı Almanya'dan ölüme koşmuş Türk asıllı insanların fotoğraflarından çıkardığım yüzleri bana hayli tanıdık geldi; kimi 'Cennet', kimi 'para' vaadiyle uzun yolculuğa çıkartılmış insanlara benziyordu.



Geçen gün yazdım, kaçırdıysanız lütfen o yazıma da göz gezdirin: ABD'de yeni çıkan ünlü gazeteci Bob Woodward'un "Obama'nın Savaşları" adlı kitabında, Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü CIA'nin Pakistan'ın ISI adlı istihbarat örgütüne büyük çapta sızdığı anlatılıyor. Barack Obama başkan seçildiğinde kendisine verilen ilk brifingte bu bilgiyi sunmuşlar...



Aynı brifingte, Amerikalı istihbaratçı, "Pakistan'ın ISI örgütü el-Kaide'yle al takke ver külâh vaziyetinde; haberleşiyor ve istediği türden eylemleri El-Kaide veya Taliban güçlerine yaptırıyor" da demiş... Hatta ABD'nin zorladığı Predator uçuşları zarar vermesin diye, El-Kaide'ye haber uçuruyormuş Pakistanlı istihbaratçılar...



Hani şu Associated Press (AP) adlı ABD haber ajansının, "Bir Türk F-16 pilotu El-Kaide'ye kaçtı, örgüt militanlarına uçuş dersleri veriyor" yalan haberine kaynaklık eden Pakistanlı istihbaratçı ve arkadaşları...



Bir bilgi daha vereyim: ABD Dışişleri Bakanlığı yurtdışında yaşayan veya seyahat hazırlıkları yapan Amerikan vatandaşlarına bir 'uyarı' yayınladı. Terör uyarısı. Avrupa'nın bütün ülkelerinin her kenti önümüzdeki günlerde büyük terör olaylarına sahne olabilirmiş...



Böylesine geniş kapsamlı ve böylesine gevşek bir duyuru Amerikan medyası tarafından bile garip bulundu. "Ne demek bütün Avrupa ülkeleri, ne demek her kent, daha spesifik olmak gerekmez mi?" diye sordular. Cevap gelmedi.



Yarın, öbürgün herhangi bir Avrupa ülkesinin kenarda bir kentinde sadece eylemciye zarar verecek biçimde icra edilmiş bir terör olayıyla karşılaşılırsa hiç şaşırmayacağım. Bir kamyon dolusu patlayıcı maddeyi taşırken kaza yapmış, ya da bombaları patlatamadan öldürülmüş bir veya birkaç eylemci... Türk asıllı Alman/Belçika/Fransa vatandaşları...



Ertesi günden itibaren dünya medyasının yapacağı yayınları ve bu yayınların ülkemize yansımasının etkilerini düşünün...



Daha bunlar olmadan, sanki Türkiye teröre destek veren bir ülkeymiş gibi, teröristlerin geçiş yolu olduğuna dair yayınlar yapılmaya başladı bile. Yarın öngördüğüm türden senaryoların hayata geçirildiğine dair gelişmeler yaşanırsa hiç şaşırmayacağım.



Sizler-bizler uyanık olursak bunu yapamazlar. Bu yüzden de elimden gelse ve sesimi duyurabileceğimi bilsem, avazım çıktığı kadar, özellikle Avrupa'ya yerleşik Türk ailelere "Aman şu sıralarda çoluk-çocuğunuza ve kendinize mukayyet olun; kolayından 'Cennet' veya para vaadedenlere kanmayın" diye bağıracağım.



Aman biraz daha dikkat.