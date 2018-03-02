Fehmi Koru'dan "Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı olur mu?" sorusuna yanıt

Fehmi Koru*

Seçimlere gidilen zeminde her geçen gün şaşırtıcı yeni durumlarla karşılaşılıyor.

Dünün şaşırtıcı gelişmesi cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül’ün adının telaffuz edilmesiydi.

Abdullah Gül AK Parti’nin kurucu kadrosundan; partisi seçimi kazanınca önce başbakan olarak hükümeti o kurdu, sonra dışişleri bakanlığını üstlendi; siyasi hayattaki son yedi yılı boyunca da cumhurbaşkanlığı makamı TBMM’deki AK Parti çoğunluğu tarafından ona tevdi edilmişti.

Yeniden adının cumhurbaşkanı adayı olarak geçmesi bu bakımdan aslında şaşırtıcı sayılmamalı.

Şaşırtıcı olan, Gül’ün adını bir CHP milletvekilinin, hem de gerekirse parti grubundan 20 milletvekilinin onu aday gösterecek imzayı vereceğini de söyleyerek telaffuz edilmesiydi.

Değiştirilen anayasaya göre, cumhurbaşkanlığına en az 20 milletvekili veya 100 binden fazla halk imzası gerekiyor.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak mı düşünülüyor Gül?

Hayır. Milletvekili, görüşünü açıklarken, Gül’ü Saadet Partisi’nin aday göstermesini temenni ettiklerini de söyledi.

İlginç.

CHP oyun mu oynuyor ne…

Teklifin ilginçliğini herhalde hemen fark etmişsinizdir: CHP’li bir milletvekili, CHP’li —hatta Saadet Partili de— olmayan bir ismin Saadet Partisi tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesini temenni ediyor ve bunun için gerekli 20 milletvekili imzasını kendi partisinin temin edeceğini kamuoyuna açıklıyor.

Herhalde partisinin yetkili kişilerinin de bilgisi dahilinde yapılmıştır o açıklama…

Oysa, CHP, 2007 yılında Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığına şiddetle karşı çıkmış, e-muhtıra günlerinde bu gelişmeyi durdurmak için kendisine başvurulmasını bekleyen Anayasa Mahkemesi’nden o meşhur 367 kararını çıkartmış, AK Parti’ye sonradan ‘cumhur-başkanlık sistemi’ yolunda kapıyı aralayan cumhurbaşkanını halka seçtirme amaçlı referanduma gitme zorunluluğunu dayatmıştı.

Ülke o yüzden erken seçime de gitmişti.

Şimdi CHP ‘‘Abdullah Gül yeniden cumhurbaşkanı olsun’’ anlamına da gelen bir temennide bulunuyor.

Temennileri yerine gelirse cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye’nin önüne iki AK Partili isim çıkmış olacak…

Aralarında ‘kardeşlik hukuku’ bulunan iki isim…

Gül’ü AK Parti grubu cumhurbaşkanı seçmişti

Burada hafızalarımızı biraz harekete geçirmek gerekiyor: 2002 yılında AK Parti iktidara geldiği zaman partinin lideri Erdoğan siyasi yasaklı olduğu için başbakanlığı Gül üstlenmiş ve herkesin şaşkın bakışları altında Erdoğan’ın siyasi yasağının kaldırılmasını öncelikli görev bilerek altı ay içerisinde başbakanlık makamını ona teslimde hiç tereddüt etmemişti.

İsteseydi ayak sürüyebileceği ve yasağın kaldırılmasını geciktirebileceği halde…

AK Parti iktidarında gerçekleşen ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti —bir değil hem de tam iki kez— Abdullah Gül’ü aday göstermişti; parti lideri Tayyip Erdoğan’ın ‘‘Adayımız kardeşim Abdullah Gül’’ açıklamasıyla…

Erdoğan isteseydi daha o seçimde (2007) kendisi cumhurbaşkanı adayı olabileceği halde…

Türkiye’nin son 15 yıl içerisinde ne kadar değiştiğine kanıt olarak tek başına bu yeni durum bile yeterli: Türkiye’nin cumhurbaşkanı tercihi, o olmazsa bu, ama galiba illa AK Partili veya o eğilimde biri olacak…

Elbette kişilikler arasında farklılıklar var ve tercih konusunda temenniler o farklılıklar göz önünde tutularak yapılıyor.

Yine de gerçek değişmiyor: Halkın önüne sunulacak adayın halkın kolayca benimseyebileceği bir isim olması şart; o şartı ancak bu iki isim tam karşılayabiliyor. CHP de bunu fark —ve hatta kabul— etmiş görünüyor.

CHP’den gelen bu ‘şaşırtıcı’ çıkış hakkında Abdullah Gül acaba ne düşünür?

Bu sorunun cevabını doğrusu bilmiyorum. Bildiğim, hiç iştahlı görünmediği; şimdiye kadar verdiği izlenim bu…

Öte yandan, gelecek cumhurbaşkanını belirlemede ön planda bulunduğunu konuya yoğunlaşmasından bildiğimiz Saadet Partisi’nin nasıl bir cumhurbaşkanı profili istediğini Temel Karamollaoğlu’nun her seferinde tekrarladığı sıfatlardan biliyoruz; ancak o sıfatlarla kimin kast edildiği açıklanmadığı için o konuda da henüz bir ipucuna sahip değiliz.

Tekrarlanan sıfatlara sahip aday bulmak da kolay görünmüyor.

Şu anda cumhurbaşkanlığı seçiminde banko, MHP’nin desteğini de arkasına almış olan AK Parti’nin aday göstereceği Tayyip Erdoğan’dır…

Bu yazı ilk kez fehmikoru.com sitesinde yayınlanmıştır