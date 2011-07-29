Fehmi Koru Zaman'dan ayrıldı

T24

Yıllarca köşe yazarlığı ve genel yayın danışmanlığı yaptığı Yeni Şafak yollarını ayırarak Zaman gazetesine geçen Fehmi Koru, ayrılık kararı aldı.Medyatava'da yer alan habere göre, sağ basının önde gelen kalemlerinden Fehmi Koru, bundan söyle Star gazetesinde yazmaya başlayacak.Daha önce Yenişafak gazetesinde yazan Fehmi Koru, burdan Zaman gazetesine geçiş yapmıştı. Bu transfer medya camiasında büyük ses getirmişti.