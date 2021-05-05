Fehmi Koru: Yurt dışına gidemeyen, yurt dışından kimselerin gelmediği bir ülkeye dönüşüyoruz…

Fehmi Koru*

Bereket Nijerya ile herhangi bir işim yok; işim olsa ve gitmeye kalksam havalimanına indiğim an o ülkeye alınmayacağım ve geldiğim uçakla geri gönderileceğim.

Nijerya hükümeti, yalnızca Türklerin değil, korona tehlikesi yüzünden, son 14 gün içerisinde Türkiye’yi, Hindistan’ı ve Brezilya’yı ziyaret etmiş kimselerin, ülkesine girmesine izin vermeyeceğini duyurdu.

Kurala uymayan havayolu şirketlerine, bir tek yanlış yolcu getirdiği takdirde, uçakta kaç kişi varsa hepsini sayıp adam başına 3.500 dolar ceza kesecek Nijerya.

Bu haberle bir Amerikan gazetesinde karşılaştım.

Afrika ülkesi Nijerya’nın tutumu bu.

İsrail ise Kovid-19 ağına takılan o üç ülkeye başkalarını da ekleyerek daha geniş bir karar aldı. Açıklanan karara göre, İsrail’de yaşayan insanlar, Türkiye, Hindistan, Brezilya, Ukrayna, Etiyopya, Güney Afrika ve Meksika’ya seyahat edemeyecekler.

Yine korona sebebiyle…

Halkının büyük bölümünü aşıladığı ve insanlarına sürü bağışıklığı kazandırdığına inanıldığı için maske ve mesafe kurallarını iyice esneten İsrail, salgının ithalini önlemek amacıyla, isimleri açıklanan -aralarında Türkiye’nin de bulunduğu- ülkelere seyahat yasağı koymuş durumda.

Orada çıkan Haaretz gazetesinde bunun haberini okudum.

Nijerya’ya ve kim bilir haberlere konu olmamış daha kaç ülkeye gidemiyoruz, buna karşılık Antalya’da tatil geçirmeyi seven İsrailli turistler, isteseler de bu yıl bu zevklerinden mahrum kalmak zorundalar.

Aşı olanlarımız bile pek çok ülkeye kabul edilmiyor

En başta Avrupa Birliği ülkeleri Çin aşısını kabul gören aşılar listesine almadı.

İngiltere’nin gidiş-gelişlerine izin vereceği ülkeler arasına Türkiye’yi almayı düşünmediği gazetelerinde yer alan listelerden anlaşılıyor.

Rusya’da aşı bol, ama…

Rusya’nın aşısı da o aşıyı kullanan ülkeler dışında işe yarar sayılmıyor.

Hatta Ruslar bile kendileri için üretilmiş Sputnik V ile aşı olmaktan kaçınıyor.

Moskova’da 18 yaş ve üzeri herkesin aşılanabileceği devlete ait veya özel 200’den fazla klinik hizmet veriyor. Alış-veriş merkezlerinde, hatta sinema girişlerinde bile aşı odaları var. Ancak Moskova’da yaşayan 12 milyona yakın insandan yalnızca 1 milyonu Nisan ayı ortalarına kadar aşı oldu. Halkın yüzde 8’i.

[Yerel yönetim, Moskova’da, her aşı olan 60 yaş üzeri insana 1000 Ruble ödüyor. Ardından Çukotra yönetimi yaşlılar için “Aşı olun, 2000 Ruble alın” açıklaması yaptı. Magadan yönetimi de onlara katıldı. St Petersburg’ta bir sinema aşı belgesi olanlara biletlerde indirim uyguluyor.]

Rusya’nın genelinde de durum aynı. 27 Nisan tarihine kadar, 150 milyon Rustan yalnızca 12.1 milyonu aşılanabildi. İki dozu tamamlayan Rus sayısı ise 7.7 milyon. Nüfusun yüzde 5’i.

Aşı bol, her yerde olunabiliyor, ancak halk kendi aşısına itibar etmiyor.

Vladimir Putin, vatandaşlarını teşvik etmek amacıyla aşı merkezine kadar gitti, çıktığında aşı olduğunu duyurdu; ancak aşılanırken çekilmiş bir fotoğrafı görülmediği için teşvik inandırıcı olmadı.

Yolculuğun sakıncalı olduğu, gidilmesi sakıncalı görülen ülkeler genellikle Sputnik V aşısı uygulayanlar…

Ya da Çin aşısı…

Aşı oldum, ama ülkem bana aşı olmamış muamelesi yapıyor

Bizim ülkemizde iki Türk bilim insanının Almanya’da ürettiği ve denemelerden başarıyla çıkmış BionTech aşısı olabilmiş az sayıdaki şanslılar dışındakiler dünyanın dört bir tarafında aşılanmamış muamelesi görüyorlar.

Garip olan şu: Türkiye’nin kendisi de Çin aşısı olanlara aşılı muamelesi yapmıyor.

Tuhaf, ama gerçek.

Şu anda ülkemiz ‘tam kapanma’ diye anılan bir sürece girdi. Ülkenin bütünü Ramazan bayramını da içine alan 17 gün evlere kapanmış durumda.

Çalışanlar bundan muaf. Sokaklar özel izin verilmiş insanlarla dolu. Toplu taşım araçları tıklım tıklım.

Peki evlere kapananlar kim?

Emekliler.

Yaşı 55’in üzerinde olanlar…

İyi de 55 yaş üzeriler ülkemizde aşılanmadı mı? Bunların büyük bölümü de her iki doz aşılarını olmadı mı?

Aşılananların evden dışarı çıkamadığı, buna karşılık yaşları 55’ten küçük çalışan aşısız nüfusun her gün işine gidebildiği bir ülke manzarası ne anlama geliyor?

Manzara, aşılayanların, aşılanlarımıza, aşılanmış gözüyle bakmadığını gösteriyor.

Şu andaki uygulanmanın üzerinde ne kadar düşünsem manzaraya başka bir anlam veremedim.

Henüz aşılanmamış olanlarımız için Rusya’dan aşı bekleniyor. Sputnik V aşısı…

Rusların, kendilerine özel sebeplerle, neredeyse ayaklarına kadar getirildiği halde, uzak durdukları, Rusya dışında hemen hiçbir yerde kabul görmeyen aşı.

O aşıyı olanlar da, Çin aşısı olanlarımız gibi, Nijerya’ya bile sokulmama tehlikesine muhataplar. Avrupa ülkeleri yakında insanlarını ziyaretçi olarak kabul etmeyeceği ülkeler listesi yayınlayacak, orada da muhtemelen ülkemizin adı yer alacak. ABD dışişleri bakanlığı internet sitesinden “Korona yaygın, Türkiye’ye gitmeseniz iyi olur” uyarısında bulunuyor; bir adım ilerisi “Türkler buraya gelmesin” uyarısı olabilir.

Daha da kötüsü, vaka ve ölüm sayılarını düşürmek için gösterilen bunca gayrete rağmen, her yıl ülkemize gelmelerine alıştığımız yabancı turistler de, ülkelerinin getireceği kısıtlamalar yüzünden, bu yıl Türkiye’den uzak durabilecekler.

Büyük bir yanlışlık yapılıyor ülkemizde ve nedense böyle bir yanlışlık yokmuş gibi davranılıyor.

Umarım, hatalı olan benimdir.

*Bu yazı fehmikoru.com adresinden alınmıştır.