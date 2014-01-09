T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fehmi Koru yeniden ABD'ye gitti

Fethullah Gülen'den Abdullah Gül'e mektup götürdüğü ortaya çıkan Fehmi Koru yeniden ABD'ye gitti

09 Ocak 2014 12:59

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'de gazetecilerle yaptığı toplantıda gündeme gelen "Fethullah Gülen'in ıslak imzalı mektubu"nun Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ulaşmasına aracılık eden Star Gazetesi Yazarı Fehmi Koru ABD'ye gitti.

Koru, Türk Hava Yolları'nın TK-3 sefer sayılı uçağıyla dün sabah saat 07.25'te İstanbul'dan New York'a uçtu. 17 Aralık operasyonunun ardından Koru, 21 Aralık'ta Pensilvanya'ya giderek Cumhurbaşkanı Gül'ün mesajlarını Gülen'e iletmiş ve Gülen de bazı taleplerin yer aldığı cevabi bir mektup yazmıştı. Cumhurbaşkanı Gül, Gülen'in mektubunu Başbakan Erdoğan'a iletmişti.

ETİKETLER

fehmi korufethullah gülenstar gazetesiakpbaşbakancemaatmektupabdamerikaya gitti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24