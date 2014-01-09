Fehmi Koru yeniden ABD'ye gitti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'de gazetecilerle yaptığı toplantıda gündeme gelen "Fethullah Gülen'in ıslak imzalı mektubu"nun Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ulaşmasına aracılık eden Star Gazetesi Yazarı Fehmi Koru ABD'ye gitti.

Koru, Türk Hava Yolları'nın TK-3 sefer sayılı uçağıyla dün sabah saat 07.25'te İstanbul'dan New York'a uçtu. 17 Aralık operasyonunun ardından Koru, 21 Aralık'ta Pensilvanya'ya giderek Cumhurbaşkanı Gül'ün mesajlarını Gülen'e iletmiş ve Gülen de bazı taleplerin yer aldığı cevabi bir mektup yazmıştı. Cumhurbaşkanı Gül, Gülen'in mektubunu Başbakan Erdoğan'a iletmişti.