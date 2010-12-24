Fehmi Koru, Yeni Şafak'tan ayrıldı

T24 - Yeni Şafak Gazetesi'nde bir süredir devam eden Fehmi Koru krizi usta köşe yazarının ayrılığıyla sonuçlandı.

Yeni Şafak Gazetesi’nde bir süredir Fehmi Koru’nun yazıları yayınlanmıyordu. Daha doğrusu usta yazar dış politika yazarı İbrahim Karagül’ün ABD Ankara Büyükelçisi Eric Edelman tarafından gazeteden gönderilmesi yolundaki talebi üzerine yönetime bu konuda baskı yaptığı yolundaki haberler nedeniyle küskündü.

Medyaradar'ın haberine göre; Gazete yönetiminden bu konuda kendisinin herhangi bir baskı ya da telkininin olmadığına dair açıklama yapılmasını istemişti. Ancak gazete yönetimi buna bir haftadır yanaşmadı.

Ve bugün Yeni Şafak’tan Medyaradar’a ulaşan bilgilere göre Fehmi Koru Yeni Şafak ile ilişiğini kesti. Koru’nun gazetenin künyesinde "genel yayın danışmanı" olarak yer alan ismi de çıkartıldı.





