Fehmi Koru: Yeni parti, Erdoğan tarafından muhatap alınmayı başarmalı

Fehmi Koru*

Meraklısınız veya işiniz öyle gerektirdiği için ülkemiz siyasetiyle mümkün olduğunca yakından ilgileniyorsunuz; ortama baktığınızda ne görüyorsunuz?

Ben yalnızca iktidar partisini ve iktidar partisi denildiğinde de bir tek figürü görüyorum: AK Parti genel başkanı da olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı…

Siyaset ve siyasiler üzerinde ağırlığı tartışmasız Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; başına geçtiği partiyi omuzladığı, bu sebeple AK Parti’nin eksiği ve gediğiyle uğraştığı gibi, muhalefetin kullanacağı malzemeleri de onlara kendisi sağlıyor.

İnanmayan şu son birkaç haftanın tartışma gündemine bir de bu gözle baksın: Muhalefet partisi sözcülerinin ortaya attığı tek bir tartışma maddesi yok ülke gündeminde; olumlu ve olumsuzuyla hemen bütün tartışılan konuları Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlıyor.

Fanila muhalefeti bile

En son neyi tartışıyoruz?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fanilalı fotoğrafını değil mi? Uzun yürüyüşü sırasındaki bir mola ânında kızıyla karşı karşıya oturmuş açlığını gidermeye çalışırken fotoğrafı medyaya yansımıştı CHP liderinin; “Atatürk’ün öyle bir fotoğrafı hiç oldu mu?” diye tartışmayı başlatan kimdi?

Her gün gazetelerde yayımlanan yüzlerce makaleyi sektirmemeye çalışarak okuyorum ve iddialı bir tespiti sizlerle paylaşmaya hakkım olduğunu düşünüyorum.

O tespit şu: Medyaya da, ihtiyacı olan yazı ve yorum konusunu, büyük çapta Tayyip Erdoğan sağlıyor.

Gazetelerde çıkan yazılarda ve televizyonların tartışma programlarına çıkan yorumcuların ağzında en çok tekrarlanan isim Tayyip Erdoğan’ın ismi…

“Tayyip Erdoğan ismi geçen yazılar bugün gazeteye konulmayacak” diye bir talimat çıkarılsın, gazetelerin yarından fazlası o gün boş çıkmak zorunda kalabilir.

Akşamları kafa ütülenen televizyon programları konusuz kalabilir aynı türden bir talimatla…

Muhalefet gündemi arkadan izliyor

Konuyu ele almamın sebebi şu: Muhalefetin kendisini yeniden ve köklü biçimde düzenleme ihtiyacı duyduğunu belli ettiği bir dönemden geçiyoruz, bu da iktidar partisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı içine sindiremeyenlere umut veriyor.

Umut elbette güzel ve yararlı bir duygu; ancak gerçeklerle uyuştuğu taktirde.

Gerçek ise, muhalefetin gündeme herhangi bir katkısının bulunmaması.

Hep arkadan geliyor muhalefet.

Ne dediğimi anlatabilmem hiç zor değil, örnek çok çünkü:

CHP şu sırada ne işle meşgul, Çanakkale Savaşı’nın cereyan ettiği yer olduğu için seçilmiş Eceabat/Kocatepe’de düzenlenen ‘Adalet Kurultayı’ ile değil mi?

Seçilen yer ve konu bile Tayyip Erdoğan’ı hatırlatmıyor mu sizce?

Peki kurultay için toplanan CHP’li isimlerin dışarıya yansıyan en önemli etkinliği ne?

Fanila ile poz vermeleri değil mi?

Yani?

Kendi liderlerinin fotoğrafına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği tepkiye tepki olarak bunu yapıyorlar…

Bir başka örnek de Ekim ayında kuruluş beyannamesini İçişleri Bakanlığı’na sunarak faaliyete geçmesi beklenen yeni parti oluşumundan: Kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başladı yeni oluşumun; ancak topluma ne gibi bir program sunacağı hakkında bir fikrimiz var mı?

Meral Akşener ismi Tayyip Erdoğan’ın karşısına rakibi olarak çıkacağı için gündemde; yoksa Türkiye’ye yepyeni bir program teklif ve takdim ettiği için değil…

Dikkat ettiyseniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşısında tek bir muhalif isim varmış gibi davranıyor ve Meral Akşener ile yeni oluşum hakkında tek bir söz bile sarf etmiyor.

O böyle davrandığı için de yeni oluşum yeterince gündemde yerini alamıyor.

Hakkında bir şey söylese ya…

Yeni oluşum toplum tarafından dikkate alınmayı ve tartışma gündemine girmeyi istiyorsa, bunun yolu belli: Tayyip Erdoğan tarafından muhatap alınmayı başarmalı.

Bunun yolu da, insanların kulak vereceği türden bir programa sahip olmaktan ve toplumu hareketlendirmekten geçiyor.

Tek adamlı gündem

İyi bir şey mi bu durum? Ülke gündemini tek bir kişinin belirlemesi?

Sanmıyorum, ama ne çare, gerçek bu.

Dünya liderleri —Trump, Merkel, Macron ve diğerleri– de kendi ülkelerinde tartışma odağı konumundalar, eyvallah, ancak tek başlarına gündemi işgal ettiklerini kimse söyleyemez.

Avrupa ülkeleri gündeminde bile birinci madde Tayyip Erdoğan ekseninde Türkiye.

Hollanda ve Avusturya seçimlerine damgasını Türkiye ve Tayyip Erdoğan vurmuştu; önümüzdeki ay sandık başına gidecek Almanya’ya da kampanya konularını biz sunduk.

Daha doğrusu açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sundu.

Tek kişi etrafında dönem gündemin ülkemiz için iyi olmadığına eminim.

Cumhurbaşkanı açısından da sanıldığı kadar iyi olmayabilir bu durum.

AK Parti’ye yarıyor ama, bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yetiyor.

* Bu yazı Fehmikoru.com'dan alınmıştır