Fehmi Koru yazdı; hangi gazeteler Erdoğan'dan sabah brifingi alıyordu?

Gazeteci Fehmi Koru, yaklaşık 14 yıllık AKP iktidarının en ciddi sarsıntıyı yaşadığı 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin operasyonun ardından ziyaret ettiği dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın medyadaki yayın planlaması konusunda bazı gazetecilerle yaptığı mesaiyi yazdı. Koru, iktidara yakın yayın politikalarıyla bilinen Sabah, Yeni Şafak, Star ve Yeni Akit gazetelerinde köşe yazan bir grup gazetecinin, Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinde “sabah brifingleri” aldığını açıkladı.



Fehmi Koru, bu buluşmaları, operasyonların perde arkasını anlattığı “Ben Böyle Gördüm” kitabında dile getirdi.

Zaman gazetesinin kurucularından olan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Londra'daki öğrencilik yıllarında oda arkadaşı olacak kadar yakın ilişkisi bulunan Fehmi Koru, Fethullah Gülen tarafından Erdoğan'a da iletilmesi talebiyle Gül’e gönderdiği “sulh mektubu”nu Pensilvanya'dan Türkiye’ye getiren kişi olarak o dönem gündeme oturmuştu.

Mektup trafiğinde neler yaşandığını da anlattığı kitabında ABD’ye hareket etmeden önce Erdoğan’ın Kısıklı’daki evine gittiğini söyleyen Koru, “bir yanlış anlaşılma sonucu” brifing buluşmasına tanık olduğunu yazdı. 18 Aralık 2013 gecesi dönemin Cumhurbaşkanı Gül’ün konutunda yaptığı görüşmenin ardından 19 Aralık sabahı soluğu Erdoğan’ın İstanbul Kısıklı’daki evinde aldığını belirten Koru, korumaların kendisini evin alt katına götürdüğünü ve karşılaştığı manzara karşısında “çok şaşırdığını” ifade ediyor. Koru, yaşadığı şaşkınlık sonrası izlenimlerini şöyle anlatıyor:

“Evin alt katı toplantılara müsait bir salon olarak tasarlanmış. O kata iner inmez, hepsini yakından tanıdığım, Sabah, Star, Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerinde köşeleri olan orada bekleşen gazetecilerle karşılaştım. Bana refakat eden koruma, Erdoğan’dan ‘sabah brifingi’ almaya gelen gazetecilerden sandığı için olacak, beni de alt kat salona indirmişti. Kendimi diğerlerinden ayıracak ne dediğimi yaşadığım şaşkınlık yüzünden hatırlamıyorum; ama uyarım üzerine koruma beni hemen yukarı kata çıkardı, beklemem için evin girişindeki salona aldı. Biraz sonra da Tayyip Bey geldi zaten…”

“Bu iş fazla uzamasın, ülke kaybediyor” diyen Erdoğan’ın, “konunun aciliyette olduğuna” vurgu yaparak "devletin uçağının kendisine tahsis edilmesini teklif ettiğini” aktaran Koru, “Tayyip Bey, biletimin bir gün sonra olmasından oldukça memnuniyetsizdi. Ama yine de bu teklifi kabul etmedim ve 20 Aralık’ta New York’a doğru yola çıktım” diyor.

Koru, 17-25 Aralık operasyonları sürecine kadar Star gazetesinde yazıyordu. 11 Temmuz 2014'te Star gazetesinden ayrılarak Habertürk'e transfer olan Koru'nun buradaki yazıları 18 ay sürdü. Habertürk, 12 Ocak 2016'da Fehmi Koru'nun yazılarına son verdi.