Fehmi Koru: İmamoğlu’na karlı havalarda mukayyet olmak gerekiyor

Fehmi Koru*

Ülkemiz herhalde on yıllardır görülmemiş yoğun kış şartlarına muhatap. Kar ülkenin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Antalya bile en son 1993 yılında gördüğü kar ile yeniden tanıştı.

İstanbul ise kendisini kara teslim etmiş bulunuyor.

Yeni havalimanı kullanılamaz hale geliverdi. Ana yollar kapandı, dev kamyonlar dahil binlerce araç kara saplandı, binlerce sürücü ve yolcu ne yapacaklarını bilemez halde aç-biilaç yollarda kaldı.

Olur böyle vakalar. Benzer bir durum Avrupa’nın çeşitli ülkelerini de etkiledi.

Her zaman olduğu gibi bizde bu konu da derhal siyasi çekişmeye malzeme haline geliverdi.

Cumhurbaşkanı iki bakanını İstanbul’a gönderdi; onlar da valiyi yanlarına alıp devlet imkanlarını kullanarak kenti yeniden hayata geçirecek bir çabanın içerisine girdiler.

Yerel yönetimin lideri olan CHP’li büyükşehir belediye başkanını dışlayarak…

[Bakanları taşıyan uçak, kar yüzünden işlevsiz hale gelmiş -dünyanın kıskandığı- İstanbul Havalimanı yerine, bir pisti kullanılamadığı için işlevini yitirdi sayılan Atatürk Havalimanı’na inebildi.]

İstanbul büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu da Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) kendi kadrosunun başında geceli-gündüzlü bir mesai verdi.

Onların gayretini gören alt kadrolar, belediye başkanı ve bakanlardan geri kalmamak için, canla başla çalıştılar.

Genel ve yerel yönetim ayrı ayrı çalıştı bu muhataralı günlerde.

Ayrı ayrı çalışmak yerine güç birliği yapsalardı hiç kuşkusuz sorunların üstesinden daha çabuk gelinebilirdi.

O zaman “Ben daha fazla çalıştım, o az çalıştı” tatavası yapılamazdı ama…

Neyse.

Günün sonunda İmamoğlu’na “19 saatlik mesaide 1 saatlik yemek molam bile konuşuldu” tarizinde bulunduracak bir olay yaşandı.

AKOM’dan çıkıp yemek için bir balık lokantasına gitmesinin sosyal medyaya malzeme olması ile…

Tarizi yerinde, ancak siyasi açıdan bir anlam taşımıyor. 19 saatlik mesaiyi televizyonlardaki görüntüler eşliğinde bazılarının gözünde sıfırlayacak bir siyasi gaf bu yaptığı…

Kendisini sevenler “Yemek çok önceden planlanmıştı” gibi bir şeyler söylüyor.

Seçim başarısının hemen ardından, göreve başlamadan, Erzurum’da kayak tatiline çıktığında da “Önceden planlanmış bir tatildi” savunmasına başvurulmuştu.

Önemli bir değerlendirme hatasıydı en karlı kentlerimizden Erzurum’da kayak tatili.

Şimdi de İstanbul kara teslim olmuşken balıkçıda yemek molası…

Kar tutulması diye bir şey vardır ya, Ekrem Bey’in zaafı da o.

Onu kar tutuyor.

Yanında “Başkan, bu yaptığınız yanlış” diyecek birileri yok mu?

*Bu yazı fehmikoru.com adresinden aynen alınmıştır.