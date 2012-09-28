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Fehmi Koru: Başbakan da gazetecileri sınıyor

Fehmi Koru gazetecileri uyararak "Bizler onu sorgularken, Tayyip Bey de gazetecilerin çapını sınıyor" dedi

28 Eylül 2012 19:55

Taha Kıvanç mahlasıyla Star gazetesinde yazan Fehmi Koru, "Hafta içinde başka kanallara da çıkacakmış Başbakan; karşısına oturacak meslektaşlara bir uyarım olacak: Bizler onu sorgularken, Tayyip Bey de gazetecilerin çapını sınıyor... 'Görelim, bakalım ne soracaklar' dedi..." diye konuştu.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın hafta içinde bazı televizyon kanallarındaki programlara konuk oldu.

Başbakan Erdoğan AKP'nin 30 Eylül'de yapılacak Olağan Genel Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, AKP'ye katılımlardan terör sorununa kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Fehmi Koru gazetecileri uyararak "Bizler onu sorgularken, Tayyip Bey de gazetecilerin çapını sınıyor" dedi.

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