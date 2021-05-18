Fehmi Koru: Anketler ne söylüyor? Üzülmesi gerekenler neden seviniyor?

Fehmi Koru*

Eyvah, eyvah, eyvah…

Bu eyvahları iktidar cephesini oluşturan partiler için çekiyorum.

Sebebi de, kendilerinin itibar ettiği gazetelerin muteber yazarlarının köşelerinde çıkmaya başlayan anketlerin yorumlanma şekli…

Herhalde gazete ve yazara verilmeden önce iktidar partisi yetkilileri de yayınlanacak anketleri görmüş, gözden geçirmişlerdir diye düşünüyorum. Eğer onlar da anketi yayımlayanlar gibi önümüzdeki seçime giden süreci pespembe görüyor ve o sebeple tarihini vaktinden önceye çekmeyi düşünüyorlarsa, sandıktan çıkan sonuçla karşılaştıklarında ‘‘Yandım Allah’’ çekebilirler…

Yayınlanan anketlerin birinden şu bölümü çok ilginç buldum:

‘‘AK Partililerin yüzde 95.2’si Erdoğan’ı başarılı buluyor. Kurulduğu günden bu yana kendilerini başarıdan başarıya taşıyan ve 19 yıldır iktidarda tutan bir lideri başarılı bulmalarında şaşılacak bir şey yok. Ancak pandemi şartlarında da bunun devam etmesi önemli. AK Parti seçmeni Erdoğan’ı ayrı bir yere oturtuyor.’’

Aynı ankete göre, deneklerin %33.2’si Türkiye’nin en önemli sorununun ‘ekonomi’ olduğunu, %13.7’si de ‘işsizlik’ olduğunu söylemekteymiş…

İkisinin toplamı ne ediyor? Yüzde 46.9 değil mi? Yani halkın neredeyse yarısı ekonomik sıkıntıların farkında.

Demek buna rağmen ha?

Dalga geçer gibi

Yazarın biraz aşağıda cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili sunduğu veriler iktidar açısından fazla iç açıcı değil oysa.

Biri şu: ‘‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan 38.6’yla ilk sırada.’’

Yanılmıyorsam, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde de, daha önceki seçimde olduğu üzere, seçilebilmek için %50+1 oy alabilmek gerekiyor. Son seçimde ‘Cumhur İttifakı’ adayı Tayyip Erdoğan %52’nin üzerinde oy alarak seçilmişti. [Baktım, %52.59 oy almış.]

İki yıl önce %52.59 ve şimdi %38.6; sevinilecek ne var bunda?

Bir ara AK Partili ağızlardan seçilme oranını %40’a indirme teklifi gelmişti, ancak %38.6 oranı onun da altında.

Ne yapılmak isteniyor, anlamakta zorlanıyorum.

Önceki seçimlerdeki sağlıklı araştırmalarıyla haklı bir güvenilirlik kazanmış MetroPoll firmasının son (Nisan 2021) anketi de aslında iktidar cephesi için uyarı yerine geçecek gerçekleri sergiliyor.

‘‘Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?’’ sorusuna ‘‘Ekonomi ve işsizlik’’ cevabını verenler (%61.4) ile ‘‘Türkiye’nin gidişatı iyi istikamette değil’’ diyenler (%62.6) birbirine yakın oranda. ‘‘Ekonomi iyi yönetiliyor’’ diyenler de var (%24.6), fakat büyük çoğunluk (%69) ‘‘Ekonomi kötü yönetiliyor’’ görüşünde.

Daha da kötüsü önümüzdeki yıl kişisel hayat şartlarının iyileşeceğini düşünenler (%22.7) artık küçük bir azınlık.

Bu verilerle hükümetin politikalarına yönelik kanaatler neredeyse bire bir örtüşüyor.

İttifakların ve ittifak adaylarının durumu

Yakında bir seçim olacaksa sandık başına gidildiğinde muhtemelen iki ittifaktan birinden yana oy kullanılacak. (Herhalde HDP yüzde 10 barajını aşacağına güvendiği için bu defa da kendi adıyla seçime katılacaktır.)

Ankette seçmenin ittifaklar konusunda eğilimi de sorularla ölçülmüş.

‘‘Hangi ittifaka daha yakınsınız?’’ sorusuna verilen cevap siyasi havayı yansıtıyor:

Soruya cevap verirken Millet İttifakı’na (Mİ) yakın olduğunu söyleyenler (%38.6) ile iki ittifaka da yakın olmadığı halde seçim olsa Mİ’yi tercih edeceğini (%7.5) söyleyenlerin yekünu %46.1; buna karşılık, Cumhur İttifakı’na (Cİ) yakın olduğunu söyleyenler (%39.4) ile iki ittifaka da yakın olmadığı halde Cİ’yi tercih edeceğini (%3.4) söyleyenlerin yekünu %42.8…

Bir önceki ay Mİ’ye yakın olduğunu söyleyenler (%39) ile Cİ’ye yakın olduğunu söyleyenlerin (%44.6) oranları biraz farklı imiş…

İki cephede de düşüş var, ama Cİ’de düşüş daha fazla.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında seçmenin karşısına aday olarak çıkabilecek isimlere karşı tavırları ölçen sorular da var MetroPoll anketinde.

İtibarlı gazetede sevinerek verilen ‘‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan 38.6’yla ilk sırada’’ bilgisi bu anketle de doğrulanıyor. İsimleri çok anılan üç muhtemel aday karşısında birinde %38.8, diğerinde %37.5, üçüncüde %38.5 oy alabileceği görülüyor Tayyip Erdoğan’ın…

‘‘Oyumu kesinlikle Erdoğan’a veririm’’ diyenlerin oranı daha düşük: %33.5…

Bu anket de karşısına çıkacak adayların seçimde ondan daha yüksek oy alabileceğini gösteriyor…

İyi de, böyle bir muhtemel sonucun AK Parti’nin itibar ettiği gazetede ‘müjde’ gibi sunulmasının anlamı ne?

Anket işlerinden anlayanlar bugünküne benzer ortamlarda ‘‘Oyunu kime vereceksin?’’ sorusu yanında bir başka sorunun -belki daha da- önemli olduğunu söyler.

‘‘Kazanır mı?’’ sorusunun…

Sorulmuş o soru: ‘‘Bu Pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı?’’

Cevap?

‘‘Kesinlikle kazanır’’ (%14.4) ve ‘‘Kazanır’’ (%33.3) diyenlerin toplamı %47.7… ‘‘Kesinlikle kazanamaz’’ (%10.2) ve ‘‘Kazanamaz’’ (%34.6) diyenlerin toplamı da %44.8…

İktidar cephesini sevindirecek, muhalifleri düşündürecek soru-cevap bu işte.

Her iki taraf da sonunda ‘‘Eyvahlar olsun’’ demek istemiyorsa halkın nabzını iyi tutmak zorunda.

[Verilen oranlar yüzde 100 toplamını vermiyorsa, sebebi ‘‘Fikrim yok’’ diyen veya soruyu cevaplamayanların da bir yekün tutması yüzündendir.]

*Bu yazı fehmikoru.com adresinden alınmıştır.