Fehmi Koru: AKP, Ankara ve İstanbul'u kaybedebilir

Gazeteci Fehmi Koru, AKP'nin 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerini kaybedebileceğini ve bunun sonucunda "AKP'de kendine yeni yol arayanlar olabileceğini" belirtti.

Deutsche Welle'den Nevşin Mengü'nün programına konuk olan Koru, 2017'de yapılan anayasa referandumunda AKP ve MHP'nin desteklediği "Evet oyunun" İstanbul ve Ankara'da azınlıkta kaldığını hatırlatarak "AKP'nin İstanbul ve Ankara'yı kaybedebileceğini" ifade etti. Koru ayrıca "Muhalefet partileri adaylarını daha erken açıklasaydı ve "parti içi tartışmalardan kaçınabilseydi daha garantili durumda olabilirdi" dedi.

Koru, AKP'nin İstanbul ve Ankara'yı kaybetmesinin "bir takım sonuçları olabileceğini" söyledi. Koru, olası bir kötü sonuçta erken seçime gidilmese de bazı partililerin "yeni arayışlara" girebileceğini belirtti.