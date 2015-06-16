Fehmi Koru: AK Partililer iktidar halısının altlarından çekilmek üzere olduğunu tam fark edemiyor

Habertürk yazarı Fehmi Koru, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hükümeti kurma görevi yüzde 60’lık bloka düşüyor" sözlerinin, "AK Parti ile hükümette ortaklık yapmaktansa, MHP ve HDP ile işbirliğine gidip hükümet kurmanın daha tercih edilir bir seçenek olduğunun işareti" olabileceğini söyledi.

Bugünkü köşeyazısında Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin "niyet beyanı" anlamına geldiğine dikkat çeken Koru, "Seçimden '2. parti' olarak çıkmış CHP’nin gönlü MHP ve HDP ile işbirliğinden mi yanadır, yoksa AK Parti ile hükümet kuracaktır da, Kılıçdaroğlu elini güçlendirmek için mi “blok” temelli bir açıklama yapmıştır" sorusunu yöneltti.

CHP, AKP yerine HDP-MHP'yi tercih ediyor

Koru, AKP-CHP koalisyonu beklentisiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"7 Haziran seçiminin sonuçları belli olunca, genel beklenti, AK Parti ile CHP arasında bir koalisyonun kurulmasıydı. Hatta, böyle bir koalisyonu iş dünyası ile bazı ülkelerin arzuladığına dair haberler de medyada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin eski lideri Deniz Baykal’la görüşmesi de, bu yolda atılan bir ilk adım olarak yorumlandı. Oysa Kılıçdaroğlu’nun “blok” açıklaması, koalisyon arayışında farklı bir yöne gidilmesi ihtimalinin güçlü olduğuna işaret ediyor.

Hiç değilse CHP için, AK Parti ile hükümette ortaklık yapmaktansa, MHP ve HDP ile işbirliğine gidip hükümet kurmanın daha tercih edilir bir seçenek olduğunun işareti..."

Muhalefet partilerinin koalisyon kurması ve AKP'yi hükümet dışında bırakmasının da oldukça güçlü bir olasılık olduğunu belirten Koru, "Galiba AK Partililer kendilerine yakın olanlarla ağız dalaşına girmekten, iktidar halısının altlarından çekilmek üzere olduğunu tam fark edemiyor" ifadelerini kullandı.

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