Fehmi Koru: ABD’nin uygun gördüğü bir uygulama giysisi, Türkiye’de sıkıntılara sebep olabilir

Fehmi Koru*

Dün bütün gün ve gece boyunca süregiden 15 Temmuz hain darbe girişimini anma etkinlikleri, önce kendimize sonra da bütün dünyaya, milletimizin demokrasiye sahip çıktığının en güzel ve en etkili mesajıydı.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin her tarafında “Bir daha asla” yeminleri edildi.

Ömrü, 10 yaşında bir çocuk iken karşılaştığı 27 Mayıs (1960) ‘ihtilâli’nden bugüne 5 darbeye ve görünür-görünmez sayısız müdahaleye tanıklık ederek geçmiş, her birinin arkasından yaşattırılan kayıp yılların olumsuz etkilerini üzerinde hissetmiş biriyim.

“Bir daha asla” kararlılığı millet ve ülke adına bana müthiş anlamlı geliyor.

Umarım, o büyük anlamı küçük yanlışlıklarla heba etmeyiz.

‘Hero’ mu giyersin, o zaman ben de sana…

Sözgelimi, yargılandığı mahkemeye üzerinde İngilizce ‘hero’ (kahraman) yazan bir tişörtle geldiği için nefret toplayan bir FETÖ davası sanığına tepki olarak, terör davaları sanıklarına tek-tip elbise giyerek duruşmalara katılma zorunluluğu getirmek gibi…

Bu hazırlığı haber veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Guantanamo’dakilere yapıldığı gibi” benzetmesinde bulundu.

‘Guantanamo’ Küba adasında bulunan Amerikan deniz üssünün adı. 11 Eylül (2001) uğursuz saldırıları sonrasında, ABD’deki Bush yönetimi, eylemi yaptığına inanılan el-Kaideterör örgütünün ileri gelenlerini bulundukları ülkelerde derdest edip yargılanmalarının da yapılacağı o üsse kapattı.

Tek-tip elbise giydiriliyor Guantanamo’daki tutuklulara ve oradaki mahkemeye de aynı elbiseyle gelmeleri sağlanıyor.

İyi mi karşılanıyor bu, takdir mi ediliyor?

Hayır, tam tersine, el-Kaide örgütü ve onun temsil ettiği ideolojiden nefret edenler bile, Guantanamo sözcüğünü duyduklarında tepkilerini gizlemiyorlar.

Sanıkların Küba’da barındırılmasının bir sebebi var: ABD’nin orada kendi anayasası ve yasalarının çizdiği hukuki çerçeveyi uygulaması gerekmiyor…

Bu da Amerikalılara ters geliyor.

George W. Bush’un işkence de yapılabilmesi için el-Kaide üyelerini ABD sınırları dışındaki bir yerde hapsetme kararı, kendisinden sonra seçilen başkan Barack Obama tarafından benimsenmedi. “Guantanamo’yu kapatacağım” vaadiyle seçilen Obama bu sözünü tutamadı, ama orada tutulan mahkûm sayısını 41’e indirmeyi başardı.

En kalabalık olduğu dönemde Guantanamo’da 245 tutuklu kalmaktaydı.

Aradaki farkı fark edelim

Herhalde endişemi anlamışsınızdır: ABD’nin kendi sınırları dışında yaptığı.. az sayıda tutuklu için uygun gördüğü bir uygulamanın giysisi.. 50 binden fazla insanın mahkeme önüne çıkarıldığı Türkiye’deki FETÖ yargılamalarına taşındığında.. bizde de sıkıntılara sebep olabilir…

“Yapmışlarsa çeksinler” diyen insanlar bile görüntüye bakıp farklı düşünmeye başlayabilir.

ABD’nin tarihinde uğradığı en ağır terör eylemiydi 11 Eylül; sonrasında eylemden sorumlu tutulan ve yargı önüne çıkarılan el-Kaide üyelerinin sayısını sınırlı tutmayı başardı Amerikalılar…

Bizde ise, 15 Temmuz hain girişiminden sonra, çok geniş çaplı bir ‘tasfiye’ ve yargı önüne çıkarma tedbiri tercih edildi.

İlan edilen OHAL bu işe yarıyor.

“Fransa’da da OHAL var, orada da süresi devamlı uzatılıyor” deniliyor; doğrudur, ancak OHAL uygulanan Fransa’da özgürlükleri kısıtlananların sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. IŞİD ‘yakın ve açık tehlike’ olarak görüldüğü ve IŞİD ideolojisinden etkilenen militanlar birkaç kez Fransa’da can alıcı eylemler yaptıkları halde…

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yüzbinlere karşı yaptığı konuşmada darbe girişimi ardından alınan tedbirlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Şu ana kadar TSK, emniyet teşkilatı, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı, yargı, üniversiteler başta olmak üzere kamu kurumlarıyla ilişiği kesilen FETÖ mensuplarının sayısı 111 bini buldu. Açığa alınmış olan 38 bin kişiyle ilgili araştırmalar da devam ediyor. (..) 134 bine yakın kişi gözaltına alınıp sorgulandı ve bunlardan 50 bin 400’ü tutuklandı. Kaçak durumda olan 8 bin 500’e yakın örgüt üyesiyle ilgili yakalama kararı bulunuyor. FETÖ ile bağlantısı tespit edilen dernek, vakıf, okul, dershane, sendika, üniversite, medya organı gibi 5 binin üzerinde kuruluş kapatıldı, mal varlıkları da Hazineye yani millete devredildi.”

Hayli yüklü bir hesap sorma bizde yapılan; ABD ve Fransa’da yapılanlara benzemiyor….

15 Temmuz günü, dün, yeni bir KHK ile, 7 bin kişi daha devletten tasfiye edildi.

Artık kendimize güvenmeliyiz

Özellikle dünkü anma etkinliklerinden sonra, milletimizdeki demokratik kararlılığa bakarak kendimize inancımızın artması ve 15 Temmuz’da yaşananların bir daha tekerrür etmeyeceğine güven duymamız lâzım.

Alınacak tedbirler de o güveni yansıtmalı.

Ufak yanlışlıklar büyük kazanımları gölgelememeli.

Sözün özü şu: Guantanamo bize uygun değil.

*Bu yazı Fehmikoru.com'dan alınmıştır