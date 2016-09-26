Fehim Taştekin'in 'Rojava: Kürtlerin Zamanı’ kitabı suç delili sayıldı!

Diyarbakır’da Eğitim-Sen’li öğretmenlerin evlerine geçen hafta yapılan baskınlarda 24 öğretmen gözaltına alınırken, 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DİHA’nın haberine göre, operasyon düzenlenen öğretmenlerden birinin evinde yapılan aramalarda bulunan, gazeteci-yazar Fehim Taştekin’e ait “Rojava Kürtlerin Zamanı” isimli kitap ise ifade ve tutanaklara “suç delili” olarak geçti.

“Suç delili” sayılan Taştekin’in İletişim Yayınları’ndan çıkan kitabının yanı sıra, yapılan ev aramasının yer aldığı tutanakta, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Aram Yayınları’ndan çıkan kitaplarının ‘ele geçirildiği’ ifade edilerek, kitapların “örgüt propagandası” içerdiği iddia edildi.