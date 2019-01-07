Fehim Taştekin: Trump kıyıya varmadan çapa atan bir kaptan

Gazeteci Fehim Taştekin, ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili olarak farklı yetkililerden gelen farklı açıklamaları değerlendirdi. Taştekin konu ile ilgili olarak "Laf iki haftada hızlıca çekilmeden, esneyerek çekilmeye, oradan da şartlı çekilmeye vardı. Trump kıyıya varmadan çapa atan bir kaptan!" yazdı.

Taştekin'in 7 Ocak 2019'da Gazete Duvar'da yayımlanan "Yeni Sykes-Picot ve Suriye’de jandarma olmak" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Türkiye’nin önceliği IŞİD’i değil Kürtlerin liderliğindeki özerkliği bitirmek. ABD ise Türkiye’ye ‘buyur’ ederken hedefe IŞİD’i koyuyor. Daha da önemlisi ABD, Türkiye’den beklentisi Fırat’ın doğusundaki güç dengesini bozmak değil tetikte bekleyen hükümet güçlerine karşı fiili durumun jandarmalığını yapmak.

ABD ve Türkiye heyetleri arasında beklenen Suriye masası bu hafta kuruluyor. Yeni Sykes-Picot haritalarının masaya konulacağına dair fantastik haberler şimdiden akılları baştan alıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile IŞİD’le mücadele koordinatörlüğüne atanan James Jeffrey ile kritik bir görüşme olacak.

Muhtemelen Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan söze, “Ya biz Trump’la başka bir şey konuştuk, siz neden bahsediyorsunuz” diye başlayacak.

Laf iki haftada hızlıca çekilmeden, esneyerek çekilmeye, oradan da şartlı çekilmeye vardı. Trump kıyıya varmadan çapa atan bir kaptan! Karaya nasıl çıkacaksanız çıkın, o dert de tayfanın olsun!"

Taştekin'in "Yeni Sykes-Picot ve Suriye’de jandarma olmak" başlıklı yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz