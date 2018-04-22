Fehim Taştekin: Trump, IŞİD'le iş bittiğinde gerçekten ABD güçlerini çekerse bu hesap pert olur

Gazeteci Fehim Taştekin, ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan koalisyon güçlerinin Suriye'ye yönelik düzenlediği hava harekatının katalizör etkisi yarattığının söylenemeyeceğini belirterek "Bu hafta 85 ülke ve örgütten temsilciler Brüksel’de tekrar bir araya gelecek. İnsani yardımı görüşecekler ama asıl vurgu siyasi çözüm sürecini yeniden diriltmeye dönük olacak" dedi.

Gazete Duvar'da "Toz duman dağılınca geriye kalan" başlığıyla yayımlanan (22 Nisan 2018) yazısında "ABD ve ortakları bundan sonra ne yapabilir? İşin doğrusu büyük bir savaşı göze almadan Rusya ve İran’ı Suriye denkleminden çıkartamazlar" ifadesine yer veren Taştekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer bütün manevralar Suriye kazanının altına odun atma çabasıdır. ABD’nin yapabileceği Fırat hattındaki fiili durumu korumak, Ürdün ve Türkiye sınırlarındaki ceplerdeki sıcaklığı muhafaza etmek, Suriye’yi ekonomik olarak çökertmek ve bir daha toparlanmasını önlemek, bu çerçevede özellikle SDG ile yüzde 90’ını kontrol ettiği petrol ve doğalgaz kaynaklarına Şam’ın erişimini engellemek, yeniden yapılanma sürecini siyasi bir dayatmaya dönüştürmek, İran destekli unsurların varlığını frenlemek için lanet okuduğu Ruslara bel bağlamak vs. Trump dediğini yapar da IŞİD’le iş bittiğinde gerçekten Amerikan güçlerini çekerse bu hesap da pert olur."