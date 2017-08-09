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Spor

Feghouli'nin Galatasaray'a geliş tarihi belli oldu

Sarı-kırmızılılar, Cezayirli futbolcu ile 3 hafta önce anlaşmıştı

09 Ağustos 2017 17:39

Galatasarayın kendisi ve kulübü West Ham United'la anlaştığı ancak Türkiye'ye gelme süreci adeta 'yılan hikâyesi'ne dönen Sofiane Feghouli, cuma günü İstanbul'da olacak.

Vatan'ın haberine göre; Galatasaray'ın yaklaşık 3 hafta önce anlaşmaya vardığı ancak İngiliz kulübüne aktarılması gereken nakit paranın yatırılmaması nedeniyle 'rötarlı' bir şekilde gelecek olan 27 yaşındaki Cezayirli hücumcu, cuma günü İstanbul'a iniş gerçekleştirecek.

Feghouli, geçen sezon Valencia formasıyla çıktığı 28 maçta 4 gol ve 3 asiste imza attı.

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