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Spor

Feghouli ve Olcay Şahan'a 3 maç ceza

Trabzonspor-Galatasaray maçında kavga ederek kırmızı kartla oyun dışında kalan Feghouli ve Olcay Şahan'a verilen ceza belli oldu

02 Kasım 2017 20:22

Feghouli ve Olcay Şahan'a 3 maç ceza verdi. İki oyuncu Trabzon'da Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig maçının 45. dakikasında kavga etmişti. 

Olcay Şahan, Ndiaye'ye arkadan sert bir müdahalede bulundu ve hakem düdüğü çaldı. O an sinirlenen Olcay, yerde yatan Ndiaye'nin üzerine yürüyerek oyuncuyu formasından tuttu. Bunun üzerine olay yerine gelen Sofiane Feghouli, Olcay'ı itti.Pozisyonun ardından hakem Halis Özkahya hem Olcay Şahan'a hem de Sofiane Feghouli'ye kırmızı kartını çıkarmıştı. İki futbolcunun stadın koridorlarında da İngilizce olarak küfürleştiği öne sürülmüştü.

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