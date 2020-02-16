Feghouli ve Gökhan Töre birbirine girdi

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşırken ilk yarıda yaşanan bir pozisyon sonrasında gergin anlar yaşandı.



Mücadelenin 20. dakikasında Sofiane Feghouli'nin oyuna hızlı başlamasını engellemek isteyen Gökhan Töre, hakem tarafından uyarıldı.



Olay yerinden uzaklaşan Gökhan Töre, yanından geçen Feghouli'nin kafasına dokununca ikili arasında gerginlik yaşandı. Feghouli'nin tepkisine sinirlenen Töre, oyuncunun peşinden koştu ve bir anda ortalık karıştı.



İki futbolcu arasındaki gerilim takım arkadaşlarının araya girmesiyle sona ererken hakem Alper Ulusoy iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. Töre maçın ikinci yarısında oyundan alındı.



